Powerbanken ska i handbagaget, högst två per person, och får inte laddas under flygningen. Så beskrivs de nya flygreglerna för 2026 inför höstlovsresorna.
Powerbank på flyget: Max två – och du får inte ladda den ombord
Det har varit mycket skriverier om powerbanks sedan en rad olyckor har skett under flygningar världen över.
En batteridjungel har uppstått, och många bolag vet inte riktigt hur de ska hantera säkerhetshotet som nu finns med bränder och läckage som följd.
Om du stoppar powerbanken i fel väska – i den incheckade – riskerar du att bli av med den.
Powerbank följer med dig
Powerbanken ska in med dig i flygplanet, alltså i handbagaget – det är regler som har varit glasklara ett tag nu.
Flera nödlandningar har skett den senaste tiden som beror på att batterierna fattat eld i planet och utsatt passagerare för fara, där det ofta är billiga asiatiska powerbanks som är boven i dramat.
De regler som du bör ta med med dig under resorna i år är att powerbanks måste tas med i handbagaget och som regel får man ha högst två stycken – och de får inte laddas under flygningen, enligt danska Extra Bladet.
Batterier ska vara lättillgängliga
Dessutom får batterierna inte längre förvaras i bagagehyllorna ovanför sätena. De ska i stället ligga lättillgängliga, exempelvis i stolsfickan eller i handbagaget under sätet. Undantag finns för godkänd medicinsk utrustning.
Emirates ännu striktare
Flygbolaget Emirates gick ett steg längre redan i oktober 2025, enligt flygbolagets pressmeddelande.
Bolaget tillåter endast en powerbank per passagerare, med en kapacitet på mindre än 100 wattimmar. Den får inte användas under flygningen.
Det ansedda flygbolaget Singapore Airlines har precis som många andra bolag förbjudit användningen av powerbanks ombord och tillåter högst två per resenär.
Så undviker du problem på flygplatsen
För resenärer gäller det att kontrollera batteriets kapacitet, som vanligtvis anges i wattimmar (Wh).
En powerbank på 20 000 milliamperetimmar (mAh) motsvarar normalt omkring 74 Wh och ligger därmed under den vanliga gränsen på 100 Wh, enligt IATA.
Större modeller mellan 100 och 160 Wh kan kräva särskilt tillstånd från flygbolaget, medan batterier över 160 Wh normalt inte får tas med ombord.
Det viktigaste att tänka på inför resan är att inte packa powerbanken i fel väska, det kan bli ett dyrt misstag.
Tänk rätt – packa rätt
Den får alltså, som sagt, inte packas i incheckat bagage.
Kolla vidare flygbolagets regler, se till att batteriets kapacitet är tydligt märkt och ladda mobiltelefonen innan ombordstigning.
Läs även:
Europas bortglömda pärla bland bergen – här slipper du turistmassorna. Dagens PS