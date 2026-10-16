Powerbank på flyget: Max två – och du får inte ladda den ombord

Batterier ska vara lättillgängliga

Dessutom får batterierna inte längre förvaras i bagagehyllorna ovanför sätena. De ska i stället ligga lättillgängliga, exempelvis i stolsfickan eller i handbagaget under sätet. Undantag finns för godkänd medicinsk utrustning.

Emirates ännu striktare



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Flygbolaget Emirates gick ett steg längre redan i oktober 2025, enligt flygbolagets pressmeddelande.



Bolaget tillåter endast en powerbank per passagerare, med en kapacitet på mindre än 100 wattimmar. Den får inte användas under flygningen.

Det ansedda flygbolaget Singapore Airlines har precis som många andra bolag förbjudit användningen av powerbanks ombord och tillåter högst två per resenär.



Så undviker du problem på flygplatsen

För resenärer gäller det att kontrollera batteriets kapacitet, som vanligtvis anges i wattimmar (Wh).

En powerbank på 20 000 milliamperetimmar (mAh) motsvarar normalt omkring 74 Wh och ligger därmed under den vanliga gränsen på 100 Wh, enligt IATA.

Större modeller mellan 100 och 160 Wh kan kräva särskilt tillstånd från flygbolaget, medan batterier över 160 Wh normalt inte får tas med ombord.

Det viktigaste att tänka på inför resan är att inte packa powerbanken i fel väska, det kan bli ett dyrt misstag.

Tänk rätt – packa rätt

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Den får alltså, som sagt, inte packas i incheckat bagage.

Kolla vidare flygbolagets regler, se till att batteriets kapacitet är tydligt märkt och ladda mobiltelefonen innan ombordstigning.

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