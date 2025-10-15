Är din powerbank säker? Kolla vad som gäller i batteridjungeln

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Ingen laddning av powerbank ombord

För Emirates gäller heller ingen laddning av mobilen eller powerbanken ombord.

Bärbara batterier, särskilt litiumjonbatterier, kan utgöra en brandfara på grund av risk för överhettning, kortslutning, stötar eller felaktig laddning.

Därför ska powerbanks numera vara inom synhåll, åtminstone ombord Emirates flygplan, och fler flygbolag och researrangörer kan följa Emirates exempel framöver.



“En del av problematiken är att många köper billiga powerbanks från olika asiatiska lågprissajter, som inte uppfyller EU:s elsäkerhetskrav”, säger Vings kommunikationschef Claes Pellvik till Dagens PS.

Emirates nya regler är en mardröm för den som alltid laddar i luften. (Foto: Canva)

Lägg batterierna i handbagaget

När du packar väskan inför resan är det viktigt att lägga bärbara batterier i handbagaget och inte i väskorna som ska checkas in.

Det är vidare bra om du kollar storlek och kapacitet på din powerbank.

Kolla kapaciteten

De flesta flygbolagen har även regler när det gäller just kapaciteten och den brukar ligga på maximalt 100 watt-timmars (Wh) energi, vilket motsvarar ungefär 27 000 mAh, enligt resesajten Momondo som har gjort en förklaring vad som gäller kring powerbanks ombord flygplan.

Powerbanks i fel väska – dyrt misstag på flygplatsen (Foto: Canva)

Hur var det då med att veta om just ditt bärbara batteri är säkert?

Det kan du kolla via ett par brittiska sajter: Electrical Safety First där du skriver in vilken produkt du har, eller en annan brittisk myndighetssajt som ger produktsäkerhetsvarningar och rapporterar återkallelser av osäkra produkter, enligt BBC.

När det gäller hur man ska göra sig av med batterierna när de inte längre fungerar finns det fortfarande många frågetecken.

Batterier ska återvinnas

Powerbanks ska inte slängas bland soporna utan återvinnas – så kolla därför var din närmaste återvinningscentral finns där du kan lämna in batteriet.

Att slänga powerbanken bland hushållssoporna innebär förutom miljöföroreningar även en brandrisk.

Kedjor tar emot elvafall

Många elektronikkedjor tar också emot elavfall, så det är värt att fråga där eftersom bolagen ofta tar emot elvafall även om du inte handlar nya produkter, enligt Avfall Hälsingland.

Hur man ska tänka kring återvinning av de olika komponenterna i en powerbank och allmän information kring bärbara batterier, besök Recycle Your Electricals.

