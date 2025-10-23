JUST NU:

USA inför sanktioner mot rysk olja

Motell fyller 100 år – Stordalen laddar om längs E6:an

Väghotell 2025: mindre baconbuffé, mer solpanel. (Foto: Pressbild/Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

I år fyller begreppet motell hundra år, och samtidigt öppnar Petter Stordalen sitt första Stopover-hotell i Falkenberg – ett modernt väghotell för 2020-talet. Det är Strawberrys hyllning till ett sekel av mobilitet, bensinromantik och nu – hållbar laddning.

Från Milestone till Mariestad

Det var den 12 december 1925 som bröderna Arthur och Alfred Heineman slog upp portarna till världens första motell, Milestone Mo-Tel, i San Luis Obispo, Kalifornien. Det var mitt emellan San Francisco och Los Angeles, och varje rum hade egen dusch och garage – en revolution för tidens dammiga bilresenärer. “Det var ett slags amerikansk dröm på hjul,” som historikern Thomas Kessler uttrycker det. “Att kunna parkera utanför dörren och plocka en apelsin direkt från trädet.”

Sedan dess har motellen följt vägens rytm. De blommade längs Route 66, blinkade med neonskyltar som “Stardust” och “Lucky Motel”, blev skådeplats för både “Psycho” och “Thelma & Louise”, och dog till sist en smula när Interstates gjorde avfarterna längre och resenärerna färre. Men nostalgin överlevde. I dag är renoverade 1950-talsmotell i USA hetare än någonsin, med rum som kostar 700 dollar natten och väntelistor lika långa som E4:an i juli.

Och nu tar Stordalen över stafettpinnen – fast på svenska.

När Stordalen säger “pit stop” menar han verkligen “pit stop”. (Foto: Pressbild)
Ett nytt stopp på vägen

Stopover Falkenberg öppnade i dag och blir den första i en kedja som ska växa till minst 20 väghotell runt Norden. Tanken: att kombinera enkelheten i ett motell med bekvämligheten och hållbarheten i ett modernt hotell. Här kan man “ladda sig själv, bilen, tvätten och kanske hunden”, som Strawberry själva uttrycker det.

Hotellen byggs i trämoduler från Värmland, monteras snabbt på plats och rymmer 151 rum, gym, lekrum, tvättstuga, mötesbås och hundrastgård. Hållbarhetsprofilen är tydlig: solpaneler på taket, geotermisk uppvärmning i marken och digitala lösningar som minimerar resursslöseri.

“Senast någon hade en originell tanke om väghotell levde Henry Ford. Vi har tagit inspiration från honom och försöker nu återuppfinna väghotellet för en ny tid. En tid med elbilar, digitala gästlösningar och nya krav från människor som reser med bil,” säger Petter Stordalen.

Väghotell 2025: mindre baconbuffé, mer solpanel. Och ja förstås är din hund mer än välkommen. (Foto: Pressbild/Strawberry)

Carbonara på avfarten

Precis som klassiska amerikanska motell ofta var kända för sina diners, får Stopover en egen restaurangkedja: Viaggio – italienska för “resa”. Här serveras snabb men högkvalitativ mat till både hotellgäster och förbipasserande, och alla enheter får drive-through. Det är vägrensens svar på Eataly: pasta och espresso istället för pulverkaffe och korv i plast.

Hotelldirektören i Falkenberg, Andreas Andersson, beskriver konceptet som “avkoppling i rörelse”.
“Vi vill skapa ett ställe där du både kan vila och få energi. Oavsett om du ska stanna i Falkenberg eller bara passerar på väg till något annat.”

Mariestad nästa – och sedan hela Norden

Efter Falkenberg står Mariestad på tur. Där byggs nästa Stopover vid södra infarten från E20, med planerad öppning i slutet av 2026. Bakom satsningen står Strawberry tillsammans med fastighetsbolaget Slättö. “Vi fokuserar på strategiska väglägen, kvalitet och hög hållbarhet,” säger Erik Möller, Head of Hotels på Slättö.

Ambitionen är att Stopover inom tio år ska ha minst 20 hotell runt Norden. Enligt Strawberrys varumärkeschef Anna Spjuth handlar satsningen inte bara om logi, utan om att återuppväcka själva resandet.
“Vi vill bidra till att människor upptäcker Norden på nytt. Inte bara slutmålet, utan stoppen längs vägen.”

Här stannade både Elvis, drömmarna och en och annan skattesmitare. (Foto: Canva)

Den svenska motellrenässansen

Motellen föddes ur frihetstanken – idén att vägen var målet. I 1950-talets USA lockade neonskyltar och swimmingpools; i dagens Sverige lockar laddstolpar och lekrum. Men principen är densamma: att stanna, sova och fortsätta drömmen.

Kanske är det just därför Stopover känns som rätt projekt vid rätt tid. En blandning av nostalgi och framtidstro, med doft av kaffe och snabbladdning. Från orange­träd till solpaneler – motellet har alltid speglat sin tid.

Eller som Stordalen själv skulle kunna säga: “Det här är inte slutet på vägen. Det är bara början på nästa sträcka.”

Värmländskt trä, italiensk meny och norskt temperament. (Foto: Pressbild/Strawberry)

Perfect Weekend Guide: Stopover Falkenberg

• Första hotellet i Strawberrys nya kedja. 151 rum, gym, lekrum, tvättstuga, hundrastgård och restaurang Viaggio med drive-through.
Stopover Mariestad – Nästa hotell byggs vid södra infarten från E20, planerad öppning 2026.
Kedjan – Minst 20 Stopover-hotell planeras i Norden inom tio år.
Hållbarhet – Solpaneler, geotermisk värme, digitala gästlösningar och byggmoduler i värmländskt trä.
Historiskt – Första motellet, Milestone Mo-Tel, öppnade 1925 i Kalifornien och blev startskottet för 1900-talets bilburna frihet.

Källor: The New York Times

Vill du läsa mer om resor och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Istanbul tar över – nu ritas Europas flygkarta omBesöksnäringen i kris – 137 000 nya medarbetare behövs inom tre år och Butikerna försvinner – Stockholm blir en enda lång uteservering.

Hotell- och restaurangbranschenMotellPetter StordalenStrawberry Group
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

