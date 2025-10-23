Motell fyller 100 år – Stordalen laddar om längs E6:an

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Ett nytt stopp på vägen

Stopover Falkenberg öppnade i dag och blir den första i en kedja som ska växa till minst 20 väghotell runt Norden. Tanken: att kombinera enkelheten i ett motell med bekvämligheten och hållbarheten i ett modernt hotell. Här kan man “ladda sig själv, bilen, tvätten och kanske hunden”, som Strawberry själva uttrycker det.

Hotellen byggs i trämoduler från Värmland, monteras snabbt på plats och rymmer 151 rum, gym, lekrum, tvättstuga, mötesbås och hundrastgård. Hållbarhetsprofilen är tydlig: solpaneler på taket, geotermisk uppvärmning i marken och digitala lösningar som minimerar resursslöseri.

“Senast någon hade en originell tanke om väghotell levde Henry Ford. Vi har tagit inspiration från honom och försöker nu återuppfinna väghotellet för en ny tid. En tid med elbilar, digitala gästlösningar och nya krav från människor som reser med bil,” säger Petter Stordalen.

Väghotell 2025: mindre baconbuffé, mer solpanel. Och ja förstås är din hund mer än välkommen. (Foto: Pressbild/Strawberry)

Carbonara på avfarten

Precis som klassiska amerikanska motell ofta var kända för sina diners, får Stopover en egen restaurangkedja: Viaggio – italienska för “resa”. Här serveras snabb men högkvalitativ mat till både hotellgäster och förbipasserande, och alla enheter får drive-through. Det är vägrensens svar på Eataly: pasta och espresso istället för pulverkaffe och korv i plast.

Hotelldirektören i Falkenberg, Andreas Andersson, beskriver konceptet som “avkoppling i rörelse”.

“Vi vill skapa ett ställe där du både kan vila och få energi. Oavsett om du ska stanna i Falkenberg eller bara passerar på väg till något annat.”

Mariestad nästa – och sedan hela Norden

Efter Falkenberg står Mariestad på tur. Där byggs nästa Stopover vid södra infarten från E20, med planerad öppning i slutet av 2026. Bakom satsningen står Strawberry tillsammans med fastighetsbolaget Slättö. “Vi fokuserar på strategiska väglägen, kvalitet och hög hållbarhet,” säger Erik Möller, Head of Hotels på Slättö.

Ambitionen är att Stopover inom tio år ska ha minst 20 hotell runt Norden. Enligt Strawberrys varumärkeschef Anna Spjuth handlar satsningen inte bara om logi, utan om att återuppväcka själva resandet.

“Vi vill bidra till att människor upptäcker Norden på nytt. Inte bara slutmålet, utan stoppen längs vägen.”

Här stannade både Elvis, drömmarna och en och annan skattesmitare. (Foto: Canva)

Den svenska motellrenässansen

Motellen föddes ur frihetstanken – idén att vägen var målet. I 1950-talets USA lockade neonskyltar och swimmingpools; i dagens Sverige lockar laddstolpar och lekrum. Men principen är densamma: att stanna, sova och fortsätta drömmen.

Kanske är det just därför Stopover känns som rätt projekt vid rätt tid. En blandning av nostalgi och framtidstro, med doft av kaffe och snabbladdning. Från orange­träd till solpaneler – motellet har alltid speglat sin tid.

Eller som Stordalen själv skulle kunna säga: “Det här är inte slutet på vägen. Det är bara början på nästa sträcka.”

Värmländskt trä, italiensk meny och norskt temperament. (Foto: Pressbild/Strawberry)

Perfect Weekend Guide: Stopover Falkenberg

• Första hotellet i Strawberrys nya kedja. 151 rum, gym, lekrum, tvättstuga, hundrastgård och restaurang Viaggio med drive-through.

• Stopover Mariestad – Nästa hotell byggs vid södra infarten från E20, planerad öppning 2026.

• Kedjan – Minst 20 Stopover-hotell planeras i Norden inom tio år.

• Hållbarhet – Solpaneler, geotermisk värme, digitala gästlösningar och byggmoduler i värmländskt trä.

• Historiskt – Första motellet, Milestone Mo-Tel, öppnade 1925 i Kalifornien och blev startskottet för 1900-talets bilburna frihet.

Källor: The New York Times

