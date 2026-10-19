Skippa de mest upptrampade fairwaysen på solkusten. Europas golfare börjar söka sig till nya platser där greenfeen kan vara lägre, banorna lugnare och utsikten betydligt bättre än handicapet. Från Bulgariens Svarta hav till midnattssolen i Lofoten pekas sju destinationer ut som Europas mest underskattade golfresor.
Här finns Europas mest underskattade golfresor
Golfresan håller på att förändras. Det räcker inte längre att flyga till Algarve, checka in på ett stort golfhotell och spela samma bana som halva grannskapet hemma i Sverige.
Researrangören Golfbreaks ser enligt Euronews ett kraftigt ökat intresse för golfpaket och framför allt för lugnare banor. Sökningarna efter ”quiet golf courses” har enligt bolaget stigit med nästan 140 procent på tre månader.
Det finns alltså människor som reser långt för att få vara ifred. Golfare har förstått detta sedan sporten uppfanns.
Bulgarien överraskar vid Svarta havet
Varna är kanske listans största överraskning. Golfbreaks uppger att efterfrågan på golfresor till Bulgarien steg med 173 procent under 2025 och ytterligare 47 procent hittills i år.
Stjärnan är Thracian Cliffs Golf & Beach Resort där samtliga hål har utsikt över Svarta havet. I området finns även BlackSeaRama Golf & Villas och Lighthouse Golf & Spa Resort.
Bulgarien har dessutom en egenskap som aldrig ska underskattas på semester: pengarna tenderar att räcka längre än på många klassiska golfdestinationer.
Portugal har mer än Algarve
Comporta och Tróia söder om Lissabon är fortfarande mer kända för stränder, surfare och välklädda människor från huvudstaden än för golf.
Men golfarna har hittat hit. Efterfrågan har enligt Golfbreaks ökat med 85 procent på ett år.
Här finns bland annat Dunas och Torre på Terras da Comporta samt Tróia Golf Club, ritad av Robert Trent Jones.
Längre söderut finns Tavira i östra Algarve. Orten hamnar ofta i skuggan av Vilamoura och Albufeira, vilket kan betraktas som en fördel. Quinta da Ria, Quinta de Cima och exklusiva Monte Rei ger tre starka skäl att ta av åt öster.
Mallorca utan Palma
Även Mallorca går att göra på ett annat sätt. På nordöstra delen av ön ligger Club de Golf Son Servera, Capdepera Golf och Alcanada.
Här finns fortfarande Medelhavet, stränderna och den spanska lunchen som riskerar att göra eftermiddagsrundan något mer avslappnad än planerat. Men betydligt mindre av semesterindustrin kring Palma.
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Golf under midnattssolen
Listans märkligaste alternativ finns betydligt närmare Sverige.
Lofoten Links på Gimsøya ligger ovanför polcirkeln och på sommaren går det att spela golf under midnattssolen.
Banan går mellan hav, berg och sanddyner. Den som klagar på utsikten här bör förmodligen byta sport.
Frankrike och Grekland växer
Biarritz erbjuder en mer klassisk variant. Golf de Biarritz le Phare är en av Frankrikes äldsta banor och kan kombineras med Golf d’Arcangues och Golf de Seignosse.
Sedan finns Costa Navarino på Peloponnesos i Grekland.
Här har efterfrågan enligt Golfbreaks ökat med hela 140 procent. Anläggningen har fyra banor, däribland The Dunes och The Bay samt två banor ritade av José María Olazábal.
Det är också kanske den enklaste destinationen på listan att sälja in till en partner som inte spelar golf. Grekisk mat, stränder och Peloponnesos brukar fungera bättre som argument än en detaljerad genomgång av bunkrarnas placering.
För svenska golfare finns ytterligare en poäng med utvecklingen. När allt fler jagar samma banor i Spanien och Portugal blir alternativen viktigare. Nästa stora golfresa behöver uppenbarligen inte gå dit alla andra redan står på första tee.
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