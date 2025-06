Grisbad, Gucci och granitklippor – här är världens bästa öar

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

2. Bahamas

Simmande grisar (ja det är sant), rosa stränder och cocktailmenyer med fler romsorter än färgtoner i solnedgången. Karibien med amerikansk logistik. Här åker man golfbil till baren och kommer hem med en tatuering. Allt känns som Miami – men på semester.

3. Seychellerna

Oligarker, honeymooners och yogalärare med stor följarskara samsas på granitklippor och kritvita stränder. En ögrupp för dig som gillar tyst lyx. Här vattnar man palmerna med Perrier. Och ändå känns det inte snobbigt.

4. Hilton Head Island, USA

Golfbanor i världsklass, segelbåtsklubb och sydstatshus med wraparound-verandor. På denna unika ö ser du även barnfamiljerna ut som att de just vunnit Masters. Det är som att bo i ett LL Bean-kataloguppslag. Men med bättre mojitos.

5. Fiji

I Stilla havet, långt från allt – men WiFi fungerar och hotellet serverar ceviche som får Lima att skämmas. Lokalbefolkningen hälsar dig välkommen som familj. På denna magiska ö tar tiden slut – men ingen verkar bry sig. Och varför skulle man?

6. Bali, Indonesien

Asiens svar på Ibiza – fast med tempel, risfält och ayurvediska detoxkurer. Du kan åka till denna stora men ändå magiska ö för yoga och hitta dig själv, eller för nattliv och tappa bort dig. Här finns raw food-restauranger med bättre tryck än Berghain. Och det går att surfa året runt – om du orkar.

7. Maui, Hawaii

Vulkaner, valar och vägar som slingrar sig mellan regnskog och sandstränder. Oprah har hus här. Det är som Jurassic Park med bättre wifi. Och något säger mig att även dinosaurier hade trivts på öar som denna.

8. Fernando de Noronha, Brasilien

Begränsat antal besökare på denna ö, naturskyddat hav, dramatiska klippor. Neymar älskar det, miljövänner jublar. Det är vackert på ett nästan oförskämt sätt. Som om Rio de Janeiro fått en lillebror som aldrig blev korrupt.

9. Phú Quoc, Vietnam

En tropisk outsider med prisvärd lyx. Här samsas fiskesåsfabriker med femstjärniga resorts. Det luktar framtid, hav och durian. Om du gillar sydostasiatisk mix – detta är din plats.

10. Koh Samui, en av de vackraste öarna i Thailand

Allt du gillar med Thailand, komprimerat på en ö. Finkornig sand, kokosnötter, strandbarer, regnskog – och ett spa för varje budget. Här finns brunchbufféer som pågår i evighet. Och thaimassagen kommer till dig, på stranden.

11. Cooköarna

Stilla havet för dig som vill ha Polynesien utan prisschocken. Livet går långsamt, naturen är overkligt vacker och lokalbefolkningen verkar aldrig stressa. Det är som Nya Zeeland i shorts och blomsterkrans. Inga stressade tyskar med GoPro – bara vågskvalp och kokosmjölk.

12. Langkawi, Malaysia

Billigt, barnvänligt och bio-divers. Plus duty-free shopping, regnskog och linbana med galen utsikt. Du får lyxhotell för vandrarhemspris. Och en mangrove-safari på köpet.

13. Bora Bora, Franska Polynesien

Om Gud formgav ett vykort, så är det detta. Dyrt så in i bungalown, men romantiskt så att till och med cyniker vacklar. Det är som att bo på en ring i Tiffanys skyltfönster. Men du måste boka långt före du friar.

14. Tasmanien, Australien

En ö för vinälskare, vandrare och folk som inte gillar folk. Här finns konsthallar, djuphav och charkuterier i världsklass. Du känner dig plötsligt intellektuell – bara av att landa. Och sen kommer wallabyn och biter dig i foten.

15. Jersey, Storbritannien

Britternas skatteparadis i Engelska kanalen – med franska crêpes och engelsk självdisciplin. Öarna för dig med alldeles för mycket cash. Små vägar, stora banker. Här tvättar man pengar med stil. Och afternoon tea serveras även i våtdräkt.

16. Paros, Grekland

Santorinis lugnare kusin. Här är färgerna samma men turisterna färre. Det doftar ouzo och lavendel. Och varje kväll känns som en scen i en europeisk arthouse-film.

En av Europas mest kända öar. Foto: Canva

17. Sardinien, Italien

Här spelar miljardärer beachtennis i Gucci-morgonrock. Men du kan också vandra ensam genom korkeksskogar. Det är medelhavets svar på Patagonia – men med bättre pasta. Och mindre dunjackor.

18. Madeira, Portugal

En ö för dem som älskar natur – men hatar sand mellan tårna. Branta klippor, slingrande levador och världens bästa banankaka. Pensionärsryktet stämmer – men i bästa bemärkelse. Du behöver ingen strand när du har berg med havsutsikt.

19. Ambergris Caye, öarna du inte ska missa i Belize

Snorkla bland hajarna, ät färsk hummer och avsluta med en romdränk mojito. Karibiskt, kaotiskt och charmigt. Här är inget perfekt – och det är just det som är perfekt. Barfota är standardklädseln, även på nyår.

20. Galápagosöarna, Ecuador

Här stirrar leguaner på dig som om du var Charles Darwin. Ett naturhistoriskt underverk med snorkling du aldrig glömmer – och en prislapp du kanske försöker glömma. Allt är lite märkligt här – till och med fåglarna går konstigt. Och det gör dig lycklig.

Källa: Denna lista bygger på Condé Nast Travelers årliga omröstning – Readers’ Choice Awards 2024 – där över en halv miljon resenärer delade sina favoriter. Hela listan och poäng hittar du här:

Condé Nast Traveler – Best Islands in the World 2024