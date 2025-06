"Gigantiska hål i himlen": Konflikterna hotar världens flygtrafik

Resor

New Jersey – den sköna okända grannen

Du har varit i New York. Du har tagit båten till Frihetsgudinnan och köat dig blå till Moma. Du har fönstershoppat på Fifth Avenue och druckit espresso i Williamsburg. Men du har aldrig satt din fot i grannen New Jersey. Det är dags att ändra på det. Välkommen till New Jersey. Perfect Guide vet exakt …