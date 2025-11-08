En långhelg här får dig att omvärdera vad lyx är

Cape Town förenar två temperament, det svala havsvädret som drar upp längs Atlantkusten och den ständigt bubblande självsäkerheten hos en metropol med både historia och momentum.

Bubblande storstadsliv och hissnande naturupplevelse, allt ryms i Cape Town. Foto: Simon Barber/Unsplash

För den som reser till stadens västra delar, där kullarna stupar brant ner mot havet, väntar en scenografi så häpnadsväckande vacker att det nästan är overkligt.

Att bo på Ellerman House, en elegant privatägd villa omvandlad till femstjärnigt boutiquehotell, är att föredra för den som önskar extra allt under vistelsen. Läget i det exklusiva Bantry Bay är lika mycket utsiktspunkt som destination. Att vistas här är lite som att få en inbjudan till det att vara precis på rätt plats vid rätt tillfälle.

Känslan av att vara på precis rätt plats i precis rätt tid. Foto: Ellerman House

Läs även: Miljardärernas nya lekplats – från superyachter till skidåkning Realtid

Mat, vin och en konstsamling

Hotellet rymmer tre fundament som tillsammans skapar dess unikhet: Maten, vinet och konsten. Det som gör kombinationen särskilt lyckad är inte bara den förfinade nivån utan den diskreta självklarheten.

Konstsamlingen, som täcker allt från sydafrikanska modernister till samtida modern konst och gamla mästare, är kuraterad med yttersta fingertoppskänsla.

ANNONS

Konstsamlingen på Ellerman House är utvald med fingertoppskänsla. Foto: Ellerman House

Cliftonstränderna ligger några minuter bort till fots, men det är framför allt känslan av att bo i ett hem snarare än på ett hotell som lyfter upplevelsen. Rummen vetter mot havet och kvällsljuset letar sig in från sidan som i en målning där ljussättaren borde belönas med någon form av Oscarsstatyett.

En del av hotellets intäkter går till Click Learning Foundation, ett inslag av ansvarstagande som sitter bra i en miljö där det annars är lätt att glömma världen utanför. Genom stiftelsen får barnen digitala verktyg och strukturerad undervisning, skriver Moneyweek i sin artikel om Cape Town och Ellerman House.