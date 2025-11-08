Dagensps.se
Resor

En långhelg här får dig att omvärdera vad lyx är

Välkommen till staden där konsten, maten och naturen bildar en perfekt balans som du kommer ha svårt att få nog av. Foto: Charl Fourie/Unsplash
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 08 nov. 2025Publicerad: 08 nov. 2025

Cape Town överraskar med ett landskap och en kulturscen som tillsammans skapar upplevelse där tempot växlar mellan stilla perfektion och högintensiv njutning. En resa hit kommer sannolikt innebära att du planerar en återresa redan innan du hunnit checka ut från hotellet.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Spela klippet
Resor

Flyget lyfter igen – men Arlanda står kvar i kön

07 nov. 2025
ANNONS

Cape Town förenar två temperament, det svala havsvädret som drar upp längs Atlantkusten och den ständigt bubblande självsäkerheten hos en metropol med både historia och momentum.

Bubblande storstadsliv och hissnande naturupplevelse, allt ryms i Cape Town. Foto: Simon Barber/Unsplash

För den som reser till stadens västra delar, där kullarna stupar brant ner mot havet, väntar en scenografi så häpnadsväckande vacker att det nästan är overkligt.

Att bo på Ellerman House, en elegant privatägd villa omvandlad till femstjärnigt boutiquehotell, är att föredra för den som önskar extra allt under vistelsen. Läget i det exklusiva Bantry Bay är lika mycket utsiktspunkt som destination. Att vistas här är lite som att få en inbjudan till det att vara precis på rätt plats vid rätt tillfälle.

Känslan av att vara på precis rätt plats i precis rätt tid. Foto: Ellerman House

Läs även: Miljardärernas nya lekplats – från superyachter till skidåkning Realtid

Mat, vin och en konstsamling

Hotellet rymmer tre fundament som tillsammans skapar dess unikhet: Maten, vinet och konsten. Det som gör kombinationen särskilt lyckad är inte bara den förfinade nivån utan den diskreta självklarheten.

Konstsamlingen, som täcker allt från sydafrikanska modernister till samtida modern konst och gamla mästare, är kuraterad med yttersta fingertoppskänsla.

ANNONS
Konstsamlingen på Ellerman House är utvald med fingertoppskänsla. Foto: Ellerman House

Cliftonstränderna ligger några minuter bort till fots, men det är framför allt känslan av att bo i ett hem snarare än på ett hotell som lyfter upplevelsen. Rummen vetter mot havet och kvällsljuset letar sig in från sidan som i en målning där ljussättaren borde belönas med någon form av Oscarsstatyett.

En del av hotellets intäkter går till Click Learning Foundation, ett inslag av ansvarstagande som sitter bra i en miljö där det annars är lätt att glömma världen utanför. Genom stiftelsen får barnen digitala verktyg och strukturerad undervisning, skriver Moneyweek i sin artikel om Cape Town och Ellerman House.

ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

26 okt. 2025

Det enda rätta: Helikopter över Cape Town

Enligt artikeln i Moneywek finns det bara ett sätt att närma sig Cape Town om man vill leva dramatiskt, med helikopter. Här blir bergsryggarna ännu mer skulpturala och Atlanten bredare än vad kartan någonsin kunnat förmedla.

För den som råkar ha rest en del kan just denna flygtur bli ett sällsynt tillfälle att återuppleva känslan av första gången man såg en storstad från ovan.

FYN bjuder på en kombination av sydafrikanska råvaror och japansk omakaseprecision. Foto: FYN RESTAURANT

När man efteråt sitter vid bordet på någon av stadens finare restauranger, exempelvis FYN, som kombinerar sydafrikanska råvaror med japansk omakaseprecision, är kontrasten mellan naturens grandiositet och kökets minutiösa kontroll nästan poetisk.

Kombinera dessa två saker, helikopter och FYN alltså, så har du en dag i Cape Town som bjuder på både intensitet och lugn.

ANNONS

Varför Cape Town fortsätter locka

Det finns gott om platser där lyx serveras i överflöd, men Cape Town tillhör de få platser där överdåd och autenticitet samsas utan konflikt. Miljön, gastronomin, konsten och närheten till naturen skapar en balans som är lika svår att åstadkomma som att avstå från.

Cape Town, en upplevelse med ödmjuk pondus som är svår att få nog av. Foto: kylefromthenorth™️/Unsplash

Detta är en stad som fortsätter leverera, inte på något sätt vräkigt utan med finess. Ungefär lika frigörande som att möta en person som vet att de inte behöver höja rösten för att höras, det andas pondus med ödmjukhet.

Fakta Perfect Weekend: Upplev Cape Town

När man ska åka: Sensommar till tidig höst för stabilt väder och klar utsikt
Var man bor: Ellerman House i Bantry Bay för atmosfär och konstupplevelse i världsklass
Måsten: Helikoptertur runt Taffelberget, middag på FYN, promenad längs Cliftonstränderna
Perfekt för: Den som vill kombinera gastronomi, kultur och natur utan att kompromissa med komfort eller elegans

Källa: Moneyweek, An art and wine tour in Cape Town, 7 november 2025

Läs mer: Semester på tystnad – blir du för högljudd får du åka hem Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DrömresaLyxSydafrika
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Vänsterpartiet
Spela klippet
Makro

Vänsterpartiet: "Sverige har fått på sig en tvångströja"

08 nov. 2025
ANNONS
ANNONS