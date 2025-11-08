Cape Town överraskar med ett landskap och en kulturscen som tillsammans skapar upplevelse där tempot växlar mellan stilla perfektion och högintensiv njutning. En resa hit kommer sannolikt innebära att du planerar en återresa redan innan du hunnit checka ut från hotellet.
En långhelg här får dig att omvärdera vad lyx är
Mest läst i kategorin
Unga skippar charter – barnfamiljer fyller planen
Allt fler barnfamiljer planerar solresor inför vintern, medan unga vuxna stannar hemma och räknar räntor. En ny Sifoundersökning visar att nästan varannan svensk förälder redan bokat sin nästa utlandssemester – men bland 20- och 30-åringarna sjunker reslusten snabbt. Barnfamiljerna leder chartercomebacken Svenskarna vill ut i världen igen – men inte alla samtidigt. En ny Sifoundersökning …
Fyra platser där hösten är som vackrast
Från Japans brinnande lönnar till Skottlands dimhöljda dalar – världen står i brand, men på det vackraste sättet. Hösten är här med sin egen färgpalett, och just nu finns det få bättre skäl att resa än för att se naturen slå på sitt stora, gyllene crescendo. Jakten på löven Att resa för att se löv …
Flyget lyfter igen – men Arlanda står kvar i kön
Framtiden för flyget ser faktiskt ljus ut, säger Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling i detta tv-inslag om bland annat Arlanda. Människor älskar att resa, och trots pandemins härdsmälta är vi nu tillbaka på 95 procent av de gamla volymerna. Globalt fördubblas flygandet vart tjugonde år. I Indien bygger man tusen nya flygplatser, i Kina rullar …
Viggos topplista: Sju oförglömliga upplevelser i Egypten
Att resa i Egypten är som att kliva in i världens mest överväldigande historielektion – men utan lärare, prov och trist klassrum. Här är allt på riktigt: pyramiderna finns där, Nilen flyter än, och templen viskar fortfarande berättelser om gudar, kärlek och makt. Här är de sju upplevelser du bara inte får missa. 1. Pyramiderna …
Semester på tystnad – blir du för högljudd får du åka hem
I Skåne testar man nu ett nytt koncept: tre dagars kostnadsfri semester på tystnad – men bara för den som håller mun. På ett ”Silence Retreat” i Höör mäts varje andetag med en ljudsensor. Över 45 decibel? Tack och adjö Tyst är det nya lyx Visit Skåne lanserar nu kampanjen Stay Quiet – ett internationellt …
Cape Town förenar två temperament, det svala havsvädret som drar upp längs Atlantkusten och den ständigt bubblande självsäkerheten hos en metropol med både historia och momentum.
För den som reser till stadens västra delar, där kullarna stupar brant ner mot havet, väntar en scenografi så häpnadsväckande vacker att det nästan är overkligt.
Att bo på Ellerman House, en elegant privatägd villa omvandlad till femstjärnigt boutiquehotell, är att föredra för den som önskar extra allt under vistelsen. Läget i det exklusiva Bantry Bay är lika mycket utsiktspunkt som destination. Att vistas här är lite som att få en inbjudan till det att vara precis på rätt plats vid rätt tillfälle.
Läs även: Miljardärernas nya lekplats – från superyachter till skidåkning Realtid
Mat, vin och en konstsamling
Hotellet rymmer tre fundament som tillsammans skapar dess unikhet: Maten, vinet och konsten. Det som gör kombinationen särskilt lyckad är inte bara den förfinade nivån utan den diskreta självklarheten.
Konstsamlingen, som täcker allt från sydafrikanska modernister till samtida modern konst och gamla mästare, är kuraterad med yttersta fingertoppskänsla.
Cliftonstränderna ligger några minuter bort till fots, men det är framför allt känslan av att bo i ett hem snarare än på ett hotell som lyfter upplevelsen. Rummen vetter mot havet och kvällsljuset letar sig in från sidan som i en målning där ljussättaren borde belönas med någon form av Oscarsstatyett.
En del av hotellets intäkter går till Click Learning Foundation, ett inslag av ansvarstagande som sitter bra i en miljö där det annars är lätt att glömma världen utanför. Genom stiftelsen får barnen digitala verktyg och strukturerad undervisning, skriver Moneyweek i sin artikel om Cape Town och Ellerman House.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Det enda rätta: Helikopter över Cape Town
Enligt artikeln i Moneywek finns det bara ett sätt att närma sig Cape Town om man vill leva dramatiskt, med helikopter. Här blir bergsryggarna ännu mer skulpturala och Atlanten bredare än vad kartan någonsin kunnat förmedla.
För den som råkar ha rest en del kan just denna flygtur bli ett sällsynt tillfälle att återuppleva känslan av första gången man såg en storstad från ovan.
När man efteråt sitter vid bordet på någon av stadens finare restauranger, exempelvis FYN, som kombinerar sydafrikanska råvaror med japansk omakaseprecision, är kontrasten mellan naturens grandiositet och kökets minutiösa kontroll nästan poetisk.
Kombinera dessa två saker, helikopter och FYN alltså, så har du en dag i Cape Town som bjuder på både intensitet och lugn.
Varför Cape Town fortsätter locka
Det finns gott om platser där lyx serveras i överflöd, men Cape Town tillhör de få platser där överdåd och autenticitet samsas utan konflikt. Miljön, gastronomin, konsten och närheten till naturen skapar en balans som är lika svår att åstadkomma som att avstå från.
Detta är en stad som fortsätter leverera, inte på något sätt vräkigt utan med finess. Ungefär lika frigörande som att möta en person som vet att de inte behöver höja rösten för att höras, det andas pondus med ödmjukhet.
Fakta Perfect Weekend: Upplev Cape Town
När man ska åka: Sensommar till tidig höst för stabilt väder och klar utsikt
Var man bor: Ellerman House i Bantry Bay för atmosfär och konstupplevelse i världsklass
Måsten: Helikoptertur runt Taffelberget, middag på FYN, promenad längs Cliftonstränderna
Perfekt för: Den som vill kombinera gastronomi, kultur och natur utan att kompromissa med komfort eller elegans
Källa: Moneyweek, An art and wine tour in Cape Town, 7 november 2025
Läs mer: Semester på tystnad – blir du för högljudd får du åka hem Dagens PS
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Senaste nytt
Volvo överraskar elbilskunder: Erbjuder gratis hemmaladdning i ett helt år
Volvos nya initiativ ska locka fler svenskar till elbilar, och kan bana väg för en europeisk lansering. Volvo Cars tar ett oväntat steg för att stärka sin position på den snabbt växande elbilsmarknaden. I ett nytt samarbete med det statliga energibolaget Vattenfall erbjuder tillverkaren svenska kunder ett års gratis hemmaladdning vid köp eller leasing av …
AI drar in körkort – och tar över revisionen
I veckans avsnitt av podcasten AI+ med Viggo Cavling och Katarina Gospic handlar det mesta om kontroll, kod och konsekvenser. Från AI-kameror i Australien till Kinas chipkrig, EU:s byråkrater och revisorer som blivit överflödiga. AI i Australien drar in körkort "Det känns som ett väldigt obehagligt samhälle där datorer börjar fatta juridiska beslut", säger Viggo …
Miljardären hotar lämna New York – efter Mamdanis seger
”Jag flyttar till Florida”. Miljardären John Catsimatidis rasar efter New Yorks politiska omsvängning och hotar nu att skära i personal och lämna staden. Zohran Mamdani vann borgmästarvalet i New York och lovade bland annat en satsning på kommunalt drivna matbutiker med syfte att pressa ned matpriserna. Vinsten fick livsmedelsmiljardären att rasa. John Catsimatidis om äger …
Vänsterpartiet: "Sverige har fått på sig en tvångströja"
Fyra år utan tillväxt och en ekonomi på sparlåga. Nu pekar Ida Gabrielsson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, ut investeringar, höjda barnbidrag och ett nytt ekonomiskt ramverk som vägen ut. Det är genom fler jobb och starkare tillväxt som Sverige kan få fart på ekonomin igen, menar Ida Gabrielsson. Och för att lyckas krävs ett tydligt …
Liten entusiasm bland investerare efter avtal om bantningspiller
Novo Nordisks avtal med USA om sitt viktminskningsläkemedel fick blandade reaktioner bland analytikerna. Från ”sälj” till ”köp”. Det blev inget jättebra mottagande för nyheten om att danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk ingått ett avtal med USA om kraftigt sänkta priser på sitt viktminskningsmedel. Ett avtal som USA också har ingått med danskarna konkurrent Eli Lilly.? Läs …