Ett litet barn stod upp i sätet och vägrade spänna fast bältet. Planet rullade tillbaka till gaten, alla fick kliva av – och flighten ställdes in helt.
Barnet ville inte spänna fast sig – då ställdes hela flighten in
Det har skett en rad uppmärksammade incidenter på sistone som rör batterier – där flygbolagen nu skärper sina regler.
Flyg i all sin ära, men nu börjar många av oss hellre blicka mot tåg som ett alternativ. Särskilt när det rör sig om nya snabbtåg mellan Paris och London inom några år.
Flyg innebär som bekant större och mer tidskrävande säkerhetsprocesser än tåg, och ett exempel på det inträffade på en flygning i Kanada förra veckan.
En flygning med det kanadensiska flygbolaget Porter Airlines fick ställas in efter att ett barn vägrade sätta sig ner och spänna fast säkerhetsbältet. Händelsen inträffade på en flygning från Victoria i British Columbia till Toronto, och slutade med att samtliga passagerare fick lämna flygplanet och vänta till nästa dag.
Det var den 6 augusti som flygplanet hade lämnat gaten på Victoria International Airport och började röra sig mot startbanan.
Vägra spänna fast sig
Då uppmärksammade besättningen att ett ungt barn hade rest sig upp i sitt säte och vägrade spänna fast säkerhetsbältet. Enligt flygbolaget försökte både den medföljande föräldern och kabinpersonalen få barnet att sitta ner och använda säkerhetsbältet, men utan resultat, enligt Global News.
För besättningen fanns det därför inget alternativ.
Flygplanet kunde inte lyfta under de rådande förhållandena eftersom barnet inte var säkrat. Piloterna beslutade att återvända till terminalen, där familjen och deras bagage togs av flygplanet.
Problemet var att situationen tog betydligt längre tid att lösa än vad som krävdes för att flygningen skulle kunna fortsätta. När familjen och bagaget hade tagits av behövde flygningen hanteras på nytt.
Till slut hann flygplanet inte lämna Victoria International Airport innan flygplatsens landningsbana stängde för natten klockan 00.30.
Flighten ställdes in – drabbade samtliga passagerare
Flygningen ställdes därför in.
För de övriga passagerarna innebar det att resan till Toronto fick skjutas upp till dagen efter.
”Vi ber om ursäkt för den påverkan detta hade på andra passagerare, som kunde resa vidare med ett flyg dagen därpå”, uppger Brad Cicero, en talesperson för flygbolaget, enligt CBS.
Vem är det då som betalar när ett flyg ställs in för att en enda passagerare inte följer reglerna?
Flygbolaget ansvarar
Inom EU är det flygbolaget som normalt ansvarar för ombokning eller återbetalning när flyget ställs in.
Om du måste vänta kan flygbolaget också behöva stå för mat, dryck och vid behov hotell, enligt EU:s regelverk.
Schablonersättning är mer komplicerad. Om orsaken bedöms ligga utanför flygbolagets kontroll kan den ekonomiska kompensationen enligt EU:s regler falla bort.
Gömde sig under stolen
I det kanadensiska fallet handlade det om ett barn som var väldigt flygrädd, och som gömde sig under flygstolen.
”Barnet kröp hela tiden in under sätet. Om man tvingade barnet att sätta på sig bältet, gled det bara ut undertill”, säger passageraren Aryeh Kozuch.
Flygbolaget borde dock ha hanterat situationen snabbare menar andra passagerare.
”Det tog en evighet”, uppger Hillary Hertzberg.
”Barnet lämnade till slut planet klockan 23.30, och då hade vi redan suttit ombord i nästan en timme.”
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