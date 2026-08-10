Barnet ville inte spänna fast sig – då ställdes hela flighten in

Trenitalia France beställer 19 höghastighetståg av Hitachi för omkring två miljarder euro. (Foto: Trenitalia)

Flyg innebär som bekant större och mer tidskrävande säkerhetsprocesser än tåg, och ett exempel på det inträffade på en flygning i Kanada förra veckan.

En flygning med det kanadensiska flygbolaget Porter Airlines fick ställas in efter att ett barn vägrade sätta sig ner och spänna fast säkerhetsbältet. Händelsen inträffade på en flygning från Victoria i British Columbia till Toronto, och slutade med att samtliga passagerare fick lämna flygplanet och vänta till nästa dag.

Det var den 6 augusti som flygplanet hade lämnat gaten på Victoria International Airport och började röra sig mot startbanan.

Vägra spänna fast sig

Då uppmärksammade besättningen att ett ungt barn hade rest sig upp i sitt säte och vägrade spänna fast säkerhetsbältet. Enligt flygbolaget försökte både den medföljande föräldern och kabinpersonalen få barnet att sitta ner och använda säkerhetsbältet, men utan resultat, enligt Global News.

För besättningen fanns det därför inget alternativ.

Flygplanet kunde inte lyfta under de rådande förhållandena eftersom barnet inte var säkrat. Piloterna beslutade att återvända till terminalen, där familjen och deras bagage togs av flygplanet.

Problemet var att situationen tog betydligt längre tid att lösa än vad som krävdes för att flygningen skulle kunna fortsätta. När familjen och bagaget hade tagits av behövde flygningen hanteras på nytt.

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Till slut hann flygplanet inte lämna Victoria International Airport innan flygplatsens landningsbana stängde för natten klockan 00.30.