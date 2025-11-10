Lika absurt som charmigt. En ny trend verkar vara på uppsving hos frekventa resenärer. Det handlar om att medvetet ta ut skilsmässa på flygplatsen.
Airport divorce – den oväntade relationsräddaren
Men bara för några timmar. Fenomenet kallas airport divorce och enligt förespråkarna är det det bästa sättet att starta en resa, utan drama och med maximal njutning.
Konsten att utöva temporär skilsmässa
I en artikel hos CNN Travel läser vi att British travel journalist Huw Oliver myntade uttrycket airport divorce för att beskriva hur han och hans fästmö genomför resans första steg redan när de precis kommit fram till flygplatsen.
Läs även: Glöm Paris och Rom – här är Europas nya höstfavoriter Realtid
De skiljer sig och går på välplanerad reträtt för att följa sina egna rituella flygplats-preferenser. Han själv är typen som gärna anländer fyra timmar före avgång för att försjunka i loungens lugn. Medan hon föredrar en fördrink och en stunds botaniserande bland taxfreehyllor. När ritualerna är klara och det är redo att gå till gaten möts de igen. Nyfrälsta, glada att se varandra och harmoniska.
Oliver beskriver det till CNN Travel som att denna typ av skilsmässa med separata men koordinerade aktiviteter har gjort underverk för relationen. Eller som han sammanfattar det, airport divorce sätter tonen för en lyckad semester.
Andra skulle kanske kalla det en form av kompromiss, men få kompromisser levereras med så stor dos av trivsel och individuell frihet.
För resenärer som värderar både autonomi och äktenskaplig frid kan konceptet kännas befriande logiskt. Varför insistera på gemensamt flygplatslidande när man lika gärna kan optimera sin egen start på semestern? En win-win för två och kanske den mest harmoniska start en semester kan få.
När hemliga platser blir mindre hemliga
Artikeln i CNN Travel beskriver inte bara att årets resevärld bjuder på relationsinnovationer. I Beijing har en av världens mest mytiska platser, Förbjudna staden, öppnat Qianlong.
En trädgård som varit stängd i ett sekel. Invigningen sammanfaller med Palatsmuseets hundraårsfirande och ger besökarna en glimt av kejsarens privata grönska. Komplett med stenformationer, symboliska figurer och en nästintill osynlig entré som får det att kännas som om man smyger på tå efter monarken själv.
Fenomenet med forna hemligheter som plötsligt öppnar sig fortsätter även under jord. I Rom har den så kallade Comodus-tunneln, en passage som romerska kejsare använde för att ta sig in i Colosseum, öppnats för allmänheten.
I London omvandlas ett milslångt tunnelsystem från andra världskriget till ett underjordiskt centrum för konst och historia. Dessutom blir tunneln, i ett utslag av brittisk briljans, världens lägst belägna licensierade bar.
Hotellens oväntade plus en
Vidare i CNN:s artikel läser vi att Japan fortsätter att bevisa varför landet ligger minst två steg före när det gäller detaljorienterad service.
Hotellkedjan Toyoko Inn lanserar nu konceptet Sleepover With Your Plushie. Detta koncept innebär att gästers gosedjur får egna sängar, pyjamasar och kuddar, allt i samma kvalitet som de mänskliga versionerna. Anledningen är enkel, hotellet har noterat att gäster gärna iscensätter små fotosessioner med sina mjuka följeslagare.
Som kedjans representant förklarar:
“Vi märkte att vissa gäster använde nattduksbordet som en scen, där de arrangerade sina plushies och andra oshi föremål (kort förklarat som samlarobjekt eller favoritkaraktär) för kreativa bilder”.
Priset är blygsamma två dollar per natt, vilket gör det till ett av landets mest prisvärda lyx-uppgraderingar, åtminstone för den som reser med en tygklädd vän.
Pain au chocolat eller inte, den eviga franska striden
Frankrike fortsätter att leverera gastronomiskt drama av det mer underhållande slaget. I Bordeaux riskerar man höjda ögonbryn om man beställer en pain au chocolat, här heter den chocolatine.
I Ardennerna säger man couque au chocolat, i Hauts de France petit pain au chocolat och i Grand Est, kanske mest förbryllande av allt, croissant au chocolat.
I ett land där bakverk är kultur, identitet och ibland politisk markör är det kanske inte konstigt att även ett litet “chokladbröd” kan skapa engagerade debatter.
Fakta Perfect Weekend: Airport divorce
Förespråkare: Resenärer som vill maximera egen komfort utan att kompromissa bort harmoni i relationen.
Passar för: Par med olika flygplatsvanor. Exempelvis lounge-fantaster och taxfree-konnässörer eller kanske för kombinationen tidsoptimist och tidspessimist.
Effekten: Mer avslappnad start på semestern och färre onödiga friktionsmoment.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
