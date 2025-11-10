Airport divorce – den oväntade relationsräddaren

Men bara för några timmar. Fenomenet kallas airport divorce och enligt förespråkarna är det det bästa sättet att starta en resa, utan drama och med maximal njutning.

Konsten att utöva temporär skilsmässa

I en artikel hos CNN Travel läser vi att British travel journalist Huw Oliver myntade uttrycket airport divorce för att beskriva hur han och hans fästmö genomför resans första steg redan när de precis kommit fram till flygplatsen.

De skiljer sig och går på välplanerad reträtt för att följa sina egna rituella flygplats-preferenser. Han själv är typen som gärna anländer fyra timmar före avgång för att försjunka i loungens lugn. Medan hon föredrar en fördrink och en stunds botaniserande bland taxfreehyllor. När ritualerna är klara och det är redo att gå till gaten möts de igen. Nyfrälsta, glada att se varandra och harmoniska.

Tillfällig skilsmässa. Gå skilda vägar, ta en cocktail i loungen medans din partner shoppar tax-free. Möts igen när det är dags att boarda planet och få en harmoniskt start på semestern. Foto: Louis Hansel/Unsplash

Oliver beskriver det till CNN Travel som att denna typ av skilsmässa med separata men koordinerade aktiviteter har gjort underverk för relationen. Eller som han sammanfattar det, airport divorce sätter tonen för en lyckad semester.

Andra skulle kanske kalla det en form av kompromiss, men få kompromisser levereras med så stor dos av trivsel och individuell frihet.

För resenärer som värderar både autonomi och äktenskaplig frid kan konceptet kännas befriande logiskt. Varför insistera på gemensamt flygplatslidande när man lika gärna kan optimera sin egen start på semestern? En win-win för två och kanske den mest harmoniska start en semester kan få.