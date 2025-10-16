Egypten har en lång kust längs Medelhavet på över 100 mil. Turistlandet vill nu utveckla denna kustremsa ännu mer genom att bygga en rad hotell och semesterbostäder.
Populära turistlandet storsatsar vid Medelhavet
Kusten intill Medelhavet sträcker sig sammanlagt över 110 mil men denna del av Egypten har tidigare inte fått samma slags uppmärksamhet som Nilens stränder eller dykningen i Röda havet.
Det vill Egypten nu ändra på.
Medelhavet i fokus
Medelhavet ska lyftas fram som en ny het destination.
Anledningen är att Egypten efter pandemin behöver pengar, stora mängder cash.
Arbetslösheten är fortsatt stor och landet kämpar med att komma på fötter, därför vill landets regering se att allt fler internationella besökare kommer till Egypten.
Dubbelt så många utländska turister
I rena tal vill regeringen se en dubblering, från runt 15 miljoner turister till 30 miljoner inom 5 år, skriver CNN.
För att snabba på den processen strömmar utländska investeringar, bland annat från Qatar, in längs Medelhavets kust där det byggs lyxhotell och andra anläggningar i en rasande takt.
Grannländer investerar
Denna del av Egypten har även blivit hett när det gäller att köpa semesterbostäder från investerare i grannländerna.
Som ett resultat har fastighetspriserna skjutit i höjden när allt fler vill lägga beslag på ett semesterboende vid Medelhavet.
“Om man jämför när vi började sålde vi lägenheter för 60 000 dollar”, säger Mohamed Ali Rashed Alabbar, grundare av förmedlaren Emaar Properties.
”Vissa kan nog sälja för fem gånger så mycket nu.”
Kusten har varit ett populärt resmål för rika egyptier sedan 1960-talet men det är på sistone som kuststräckan även har har börjat locka allt fler internationella besökare.
Röda havet var tidigare synonymt med Egypten, tillsammans med Nilen och pyramiderna.
Nu har även Medelhavet gasat på och hamnat i den ligan.
Egyptens norra kust kallas Sahel el Shamali på arabiska, eller kortfattat “Sahel”.
Milslånga stränder
Landet kan skryta med milslånga stränder och många känner kanske inte till att de bästa faktiskt ligger i landets norra del längs just Medelhavet.
Egyptier har blivit bortskämda med kritvita stränder och turkost vatten, och uppger ofta när de är på andra stranddestinationer: ”Det här är fint, men inte lika fint som våra stränder i Sahel”, berättar Local’s Guide to Egypt.
Njut av havsbrisen vid Medelhavet
Egypten kan bli riktigt varmt, särskilt vid pyramiderna och i städer som Kairo, så därför är det bra att veta havsbrisen vid Medelhavet går att kombinera med andra slags resor till det populära turistlandet.
De bästa temperaturerna, både i luften och vattnet, är från juni till september, även om det givetvis går att besöka området utanför de månaderna också.
Local’s Guide To Egypt beskriver hur man lättast tar sig fram i Sahel och ger många tips på både hotell och utflyktsmål.
Läs även:
Egypten struntar i sin historia – bygger lyxhotell. Dagens PS
Nytt fynd avslöjar det hårda livet i faraonernas Egypten. Dagens PS
