Populära turistlandet storsatsar vid Medelhavet

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Dubbelt så många utländska turister

I rena tal vill regeringen se en dubblering, från runt 15 miljoner turister till 30 miljoner inom 5 år, skriver CNN.

ANNONS

För att snabba på den processen strömmar utländska investeringar, bland annat från Qatar, in längs Medelhavets kust där det byggs lyxhotell och andra anläggningar i en rasande takt.

Grannländer investerar

Denna del av Egypten har även blivit hett när det gäller att köpa semesterbostäder från investerare i grannländerna.

Som ett resultat har fastighetspriserna skjutit i höjden när allt fler vill lägga beslag på ett semesterboende vid Medelhavet.

“Om man jämför när vi började sålde vi lägenheter för 60 000 dollar”, säger Mohamed Ali Rashed Alabbar, grundare av förmedlaren Emaar Properties.

”Vissa kan nog sälja för fem gånger så mycket nu.”

Kusten har varit ett populärt resmål för rika egyptier sedan 1960-talet men det är på sistone som kuststräckan även har har börjat locka allt fler internationella besökare.

Röda havet var tidigare synonymt med Egypten, tillsammans med Nilen och pyramiderna.

Nu har även Medelhavet gasat på och hamnat i den ligan.

ANNONS

Egyptens norra kust kallas Sahel el Shamali på arabiska, eller kortfattat “Sahel”.

Milslånga stränder

Landet kan skryta med milslånga stränder och många känner kanske inte till att de bästa faktiskt ligger i landets norra del längs just Medelhavet.

Egyptier har blivit bortskämda med kritvita stränder och turkost vatten, och uppger ofta när de är på andra stranddestinationer: ”Det här är fint, men inte lika fint som våra stränder i Sahel”, berättar Local’s Guide to Egypt.

Många känner kanske inte till norra Egyptens milslånga stränder. (Foto: Unsplash)

Njut av havsbrisen vid Medelhavet

Egypten kan bli riktigt varmt, särskilt vid pyramiderna och i städer som Kairo, så därför är det bra att veta havsbrisen vid Medelhavet går att kombinera med andra slags resor till det populära turistlandet.

De bästa temperaturerna, både i luften och vattnet, är från juni till september, även om det givetvis går att besöka området utanför de månaderna också.

Local’s Guide To Egypt beskriver hur man lättast tar sig fram i Sahel och ger många tips på både hotell och utflyktsmål.

ANNONS

Läs även:

Egypten struntar i sin historia – bygger lyxhotell. Dagens PS

Nytt fynd avslöjar det hårda livet i faraonernas Egypten. Dagens PS