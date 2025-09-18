Perfect Shopping i Paris på detaljnivå

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Shopping för fötterna

Paris är staden där folk springer på trottoarer i Louboutins. Vi svenskar är mer lagda åt sneakers-hållet. Hos Sneakers Atelier (114, boulevard du Montparnasse) får du designa dina egna Nike Air Force 1. Välj färger, mönster och brodera in initialer. Det är ungefär som att beställa en egen sillinläggning på Östermalmshallen – fast roligare och betydligt mer gångbart på Södermalm.

Shopping för huvudet

Hattar är något vi svenskar har svårt för. Vi ser mest ut som att vi ska på 1920-talsfest i Uppsala. Men i Paris är hatten en livsstilsmarkör. Maison Michel (19, rue Cambon, Paris 1) är huset som gör hattar åt både Lady Gaga och Keira Knightley. Med rätt hatt ser du inte ut som en turist – du blir en parisienne på fem minuter. Eller åtminstone en svensk med bra självförtroende.

För kroppen

Här börjar det bli allvar. Hos Cifonelli (31, rue Marbeuf, Paris 8) syr man kostymer och kavajer som får män att se ut som Cary Grant, oavsett utgångsläge. Men det krävs tålamod. Fyra provningar, hundratals mått och en prislapp som gör att Swedbanks app blinkar rött. Men resultatet är perfekt. Det är ungefär som att åka Vasaloppet: en lång resa, men alla applåderar dig när det är klart.

För själen

Ingen resa till Paris utan parfym. På Maison Francis Kurkdjian (354, rue Saint-Honoré, Paris 1) kan du komponera en egen doft. Kurkdjian är näsan bakom några av världens mest kända parfymer, men här får du möjligheten att vara med och bestämma. Tänk på det som Systembolagets “beställningssortiment” fast med betydligt högre glamourfaktor.

För detaljälskaren

Om du tycker att ovanstående låter dyrt och lite jobbigt, kan du alltid gå till Le Bon Marché (24, rue de Sèvres, Paris 7). Här hittar du personal shoppers som hjälper dig att navigera bland hundratals märken och detaljer. Det är ungefär som NK i Stockholm – fast större, snyggare och med betydligt bättre kaffepauser.

Perfect Weekend Guide – Shopping i Paris

Maison Clément

Parisiska glasögon i designklass: 6 Rue Clément, 75006 Paris

Hemsida: hotel-clement.com

Le Sneakers Atelier

Här designar du egna Nike Air Force 1: 114 boulevard Brune, 75014 Paris

Hemsida: lesneakersatelier.com

Maison Michel

Lyxigt hattmakeri med kändiskunder: 19 rue Cambon, 75001 Paris

Hemsida: michel-paris.com

Cifonelli

Legendarisk skräddare: 31 rue Marbeuf, 75008 Paris

Hemsida: cifonelli.com

Maison Francis Kurkdjian

Skräddarsydd parfymupplevelse: 354 rue Saint-Honoré, 75001 Paris

Hemsida: franciskurkdjian.com

Le Bon Marché

Varuhusklassiker för detaljälskaren: 24 rue de Sèvres, 75007 Paris

Hemsida: lebonmarche.com

