Perfect Shopping i Paris på detaljnivå

När du går in i en butik i Paris för att köpa strumpor och kommer ut med en kappa för 25 000 kronor (Foto: AP)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Paris är en stad som aldrig blir färdig med sig själv. Den uppfinner croissanten på nytt varje morgon, uppfinner nya modeord innan frukost och bjuder på så mycket lyx att även en svensk weekendturist kan känna sig som en filmstjärna.

Men det handlar inte om de stora gesterna. Glöm Louvren och Eiffeltornet – den verkliga charmen ligger i detaljerna. Här är Vanity Fairs guide för dig som vill komma hem från Paris med stilpoäng snarare än skavsår.

Shopping för ögat

Man kan köpa glasögon på Synsam i Kista, men vill man ha parisiska glasögon ska man gå till Maison Clément vid Place Gaillon (15, rue Gaillon, Paris 2). Här förvandlas en synundersökning till modeupplevelse. Tänk dig en kombination av ögonläkare, filosof och street style-fotograf. Parisarna själva går hit för att se smartare ut än de är – vilket alltid är ett mål även för oss svenskar.

En kväll i Marais kan kosta mer än en vecka i Malmö – men du får i alla fall en scarf (Foto: AP)
Shopping för fötterna

Paris är staden där folk springer på trottoarer i Louboutins. Vi svenskar är mer lagda åt sneakers-hållet. Hos Sneakers Atelier (114, boulevard du Montparnasse) får du designa dina egna Nike Air Force 1. Välj färger, mönster och brodera in initialer. Det är ungefär som att beställa en egen sillinläggning på Östermalmshallen – fast roligare och betydligt mer gångbart på Södermalm.

Shopping för huvudet

Hattar är något vi svenskar har svårt för. Vi ser mest ut som att vi ska på 1920-talsfest i Uppsala. Men i Paris är hatten en livsstilsmarkör. Maison Michel (19, rue Cambon, Paris 1) är huset som gör hattar åt både Lady Gaga och Keira Knightley. Med rätt hatt ser du inte ut som en turist – du blir en parisienne på fem minuter. Eller åtminstone en svensk med bra självförtroende.

För kroppen

Här börjar det bli allvar. Hos Cifonelli (31, rue Marbeuf, Paris 8) syr man kostymer och kavajer som får män att se ut som Cary Grant, oavsett utgångsläge. Men det krävs tålamod. Fyra provningar, hundratals mått och en prislapp som gör att Swedbanks app blinkar rött. Men resultatet är perfekt. Det är ungefär som att åka Vasaloppet: en lång resa, men alla applåderar dig när det är klart.

För själen

Ingen resa till Paris utan parfym. På Maison Francis Kurkdjian (354, rue Saint-Honoré, Paris 1) kan du komponera en egen doft. Kurkdjian är näsan bakom några av världens mest kända parfymer, men här får du möjligheten att vara med och bestämma. Tänk på det som Systembolagets “beställningssortiment” fast med betydligt högre glamourfaktor.

För detaljälskaren

Om du tycker att ovanstående låter dyrt och lite jobbigt, kan du alltid gå till Le Bon Marché (24, rue de Sèvres, Paris 7). Här hittar du personal shoppers som hjälper dig att navigera bland hundratals märken och detaljer. Det är ungefär som NK i Stockholm – fast större, snyggare och med betydligt bättre kaffepauser.

Vissa åker till Paris för kulturen. Andra för croissanterna. Vi för kvittot (Foto: AP)
Perfect Weekend Guide – Shopping i Paris

Maison Clément
Parisiska glasögon i designklass: 6 Rue Clément, 75006 Paris
Hemsida: hotel-clement.com
Le Sneakers Atelier
Här designar du egna Nike Air Force 1: 114 boulevard Brune, 75014 Paris
Hemsida: lesneakersatelier.com
Maison Michel
Lyxigt hattmakeri med kändiskunder: 19 rue Cambon, 75001 Paris
Hemsida: michel-paris.com

Cifonelli
Legendarisk skräddare: 31 rue Marbeuf, 75008 Paris
Hemsida: cifonelli.com

Maison Francis Kurkdjian
Skräddarsydd parfymupplevelse: 354 rue Saint-Honoré, 75001 Paris
Hemsida: franciskurkdjian.com

Le Bon Marché
Varuhusklassiker för detaljälskaren: 24 rue de Sèvres, 75007 Paris
Hemsida: lebonmarche.com

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Senaste nytt

