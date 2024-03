Ny studie varnar: Fasta farligt för hjärtat

Studie möter kritik

ANNONS

Resultatet är trots det häpnadsväckande och har redan stött på en hel del kritik från andra experter på området.

Om du tillhör dem som äter alla dina måltider inom åtta timmar löper du nämligen hela 91 procent ökad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom, jämfört med att äta under fler timmar under en period som varar 12 till 16 timmar, berättar CNN Health.

I den nya studien har 20 000 vuxna amerikaner tidigare fått svara på frågor om sina matvanor under hela dygnet, i sammanlagt två dagar.

Sedan mätte forskarna hur många av dem som dog i hjärt- och kärlsjukdomar under de kommande i genomsnitt åtta åren, och kopplade samman de kortvariga matvanorna med för tidig död.

Alltför enkelspårig

Kritikerna menar dock att studien var alldeles för enkelspårig och inte tog upp saker som alkohol och andra droger eller mängden motion – saker som givetvis också påverkar en persons fysik.

“Det är antagligen mycket viktigare vad du äter och din övergripande livsstil än om du åt all din mat på mindre än åtta timmar under två dagar under det senaste decenniet”, säger den brittiska dietisten Duane Mellor.

Läs även:

ANNONS

Kosten du ska äta för att maxa din hälsa. Dagens PS

För mycket protein skadar hälsan. Dagens PS