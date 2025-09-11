Dagensps.se
Nu har Östersjön fått sin första nationalpark

Östersjön har fått sin första nationalpark
Sommar och en strid ström av besökare till Bullerö. Nu hoppas alla inblandade att fler ska ta tillfället att njuta av vacker natur i Östersjön (Foto: Länsstyrelsen)
Torbjörn Karlgren

Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Den första marina nationalparken i Östersjön är verklighet. Riksdagen har fattat beslutet. Nu har vi en nationalpark nära Stockholm.

Nationalparken är ny men planerna gamla. Nämdöskärgårdens nationalpark, endast fyra mil från Stockholm, är Sveriges 31:a, 25 300 hektar stor och av den arealen är 97 procent vatten.

Parken består av mer än 1 300 öar, kobbar och skär, fler än 1 000 av dem mindre än 1 000 kvadratmeter.

Elin Deremar har varit regional projektledare och samarbetat med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun sedan 2020.

”Äntligen kan vi få en nationalpark i ett stort, oexploaterat område i Stockholms skärgård. Nämdöskärgårdens nationalpark visar mellan- och ytterskärgård med typisk natur och kulturhistoria”, säger hon hos Sveriges natur.

60-åriga planer för Östersjön

Planerna har funnits sedan staten köpte Bullerö för nästan 60 år sedan. Här bodde fiskarfamiljer från 1700-talet fram till förra sekelskiftet.

Nu finns här ett litet gästhem, en stuga med kök som är öppen för alla året om och ett nybyggt servicehus med toaletter och dusch.

Ett av öns verkliga dragplåster är för övrigt den allmänna bastun, inte minst sedan den i majnumret av Café utnämnts till en av skärgårdens häftigaste bastu- och spaupplevelser

Nämdöskärgården är landets andra nationalpark med marin inriktning och den första i Östersjön.

Först ut i landet var Kosterhavet som bildades 2009, då efter långa diskussioner om fisket, skriver Sveriges natur.

Vackra vyer. Det tyckte uppenbarligen även målaren Bruno Liljefors som köpte Bullerö med omgivande skärgård redan 1923. (Foto: Länsstyrelsen)  
Zarah med en zandstrand

Bullerö har sin historia, eller mer korrekt flera historier. En är den om den lilla sandstranden Zarahs strand.

Vid ett besök här ska sångerskan och divan Zarah Leander ha krävt en sandstrand för att vilja bada. Värden och öns ägare Torsten Kreuger, bror till tändstickskungen Ivan, sägs ha löst det hela med en snabb sandleverans från näraliggande Sandhamn.

Före Torsten Kreuger ägde målaren Bruno Liljefors ön. Han fredade fågellivet och anställde tillsynsmän efter att ha köpt ön med kringliggande skärgård 1908.

Liljefors var för övrigt med och lade grunden för Svenska naturskyddsföreningen.

Vackra vyer. Det tyckte uppenbarligen även målaren Bruno Liljefors som köpte Bullerö med omgivande skärgård redan 1923. (Foto: Länsstyrelsen)  

Delvis Liljefors förtjänst

Lite grann är det också Bruno Liljefors förtjänst att nationalparken nu blir verklighet. När Liljefors sålde ön till Torsten Kreuger 1923 lovade Kreuger Liljefors en skyddad framtid för övärlden och sålde sedan ö och skärgård till staten 1967, trots betydligt högre anbud från andra håll.

Därmed är det vackra området och den numera till nationalpark adlade Nämdöskärgården i gemensam ägo och därmed en tillgång för oss alla.

I dag tar sig 70 procent av besökarna till ön med egen båt och ett alternativ är att paddla.

Från maj till tidig höst kan man förboka turbåt från Stavsnäs, dit SL-buss går från innerstan.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

