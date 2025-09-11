Nu har Östersjön fått sin första nationalpark

Nationalparken är ny men planerna gamla. Nämdöskärgårdens nationalpark, endast fyra mil från Stockholm, är Sveriges 31:a, 25 300 hektar stor och av den arealen är 97 procent vatten.

Parken består av mer än 1 300 öar, kobbar och skär, fler än 1 000 av dem mindre än 1 000 kvadratmeter.

Elin Deremar har varit regional projektledare och samarbetat med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun sedan 2020.

”Äntligen kan vi få en nationalpark i ett stort, oexploaterat område i Stockholms skärgård. Nämdöskärgårdens nationalpark visar mellan- och ytterskärgård med typisk natur och kulturhistoria”, säger hon hos Sveriges natur.

60-åriga planer för Östersjön

Planerna har funnits sedan staten köpte Bullerö för nästan 60 år sedan. Här bodde fiskarfamiljer från 1700-talet fram till förra sekelskiftet.

Nu finns här ett litet gästhem, en stuga med kök som är öppen för alla året om och ett nybyggt servicehus med toaletter och dusch.

Ett av öns verkliga dragplåster är för övrigt den allmänna bastun, inte minst sedan den i majnumret av Café utnämnts till en av skärgårdens häftigaste bastu- och spaupplevelser

Nämdöskärgården är landets andra nationalpark med marin inriktning och den första i Östersjön.

Först ut i landet var Kosterhavet som bildades 2009, då efter långa diskussioner om fisket, skriver Sveriges natur.

