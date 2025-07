Äldst i världen – men nästan okänd

På en höjd strax utanför Ulaanbaatar ligger en nationalpark som har varit skyddat i flera sekler. Här möts andlighet, historia och orörd natur.

Skyddat sedan 1200-talet

Bogd Khan Uul, beläget i Ulaanbaatars södra utkanter, kallas ofta för “den helige khanens berg”. Området har haft ett slags skyddsstatus ända sedan 1200-talet, enligt mongoliska krönikor som The Secret History of the Mongols. Då förbjöd ledaren Toghrul Khan jakt och avverkning i området, vilket gör att många mongoler menar att det i praktiken var världens första nationalpark.

Natur vid Ulaanbaatar, en vy av de gröna vidderna strax utanför huvudstadens gräns, där Bogd Khan Uul nationalpark breder ut sig. (Foto: Unsplash)

År 1778 bad mongoliska aristokrater Qing-dynastins kejsare att formellt skydda Bogd Khan Uul, vilket godkändes. Det var nästan ett sekel före USA:s etablering av Yellowstone 1872, rapporterar CNN.

Sedan 1996 är området även ett UNESCO-biosfärområde, och parkens långa historia av skydd har skapat en fristad för djur som myskhjort, vildsvin, örn och till och med den sällsynta arktiska haren.

Trots sin långa historia är Bogd Khan Uul fortfarande relativt okänd utanför Mongoliet. Enligt CNN beror det dels på att mycket av informationen om parken endast finns på mongoliska, dels på att Mongoliet är ett avlägset och glest befolkat land som länge haft få internationella besökare.

Landet saknar även direktflyg från större delar av världen och infrastrukturen är begränsad, i huvudstaden Ulaanbaatar är trafiken tät och kollektivtrafiken enkel, vilket gör det tidskrävande att ta sig till parken även om den bara ligger ett par mil bort.