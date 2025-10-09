Nu tar Mumin över Hollywood

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Rösterna bakom satsningen

“Vi är glada över att samarbeta med den talangfulla Rebecca Sugar liksom med Annapurna för denna milstolpe till film, vi ser fram emot att se hur detta skickliga team kommer att tolka de älskade muminberättelserna och hur de upptäcks och återupptäcks av både gamla och nya fans”, säger Moomin Characters vd Roleff Kråkström till Animation Magazine.

Hos Annapurna är rösten lika vördnadsfull: “Vi är hedrade att föra Tove Janssons tidlösa vision till bioduken. Tillsammans med Rebecca och Julia är vi spända på att introducera dessa älskade karaktärer, och den humor, värme och subversiva anda som Tove gav sitt arbete, till en ny publik”, berättar Robert Baird and Andrew Millstein från Annapurna Animation för Animation Magazine.

Snart i en biosalong nära dig, Hollywoodfilmen om Mumin. Foto: Bokomslag av Publisher Rabén & Sjögren samt Tove Jansson av Per Olov Jansson via Wikimedia Commons

Varför tajmningen är rätt

I USA har Mumin fått en ny våg av uppmärksamhet, med större artiklar i ledande tidskrifter och sommarens uppmärksammade utställning på Brooklyn Public Library.

Denna satsning känns som en logisk fortsättning, där älskade nordiska Mumintroll får komma till liv med hjälp av amerikanska animeringsmuskler. I grunden finns redan en global igenkänning. Böckerna om Mumin finns på över sextio språk och tv-serier har sänts i mer än hundratjugo länder. Samtidigt som värdena vänskap, mod och respekt aldrig går ur tiden.

Betydande satsning för varumärket Mumin

Att filmen produceras i USA öppnar dörrar för internationell lansering, nya partnerskap och förfinad merchandising. Men sätter också ribban högt för en konstnärlig tolkning som måste förbli trogen Tove Janssons tonläge med den lågmälda, humoristiskt subversiva vardagsfilosofin.

Muminfilmen i korthet Titel: Ej offentliggjord

Format: Animerad långfilm

Produktion: Moomin Characters i samarbete med Annapurna Animation

Regi och manus: Rebecca Sugar

Producent: Julia Pistor

Status: Under utveckling, premiärdatum ej meddelat

Bakgrund: Första Muminlångfilmen producerad i USA. Mumin är tidigare publicerad på över 60 språk och har sänts i tv i 120 länder

Källor: Moomin Characters A new animated Moomin film is in the works in Hollywood, Yle Mumin blir amerikansk långfilm, Cartoon Brew ‘Steven Universe’ Creator Rebecca Sugar To Helm ‘Moomin’ Animated Feature For Annapurna, Animation Magazine ‘Steven Universe’ Creator Rebecca Sugar to Helm New ‘Moomins’ Animated Feature samt SE7EN Solutions Hollywood to Produce First Animated Film About the Moomins

