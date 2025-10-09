Mumintrollen lämnar kaffepannan i Mumindalen och kliver in i den amerikanska studiovärlden. Moomin Characters bekräftar att de utvecklar en animerad långfilm om Mumin tillsammans med Annapurna Animation, skriven och regisserad av Rebecca Sugar, med Julia Pistor som producent.
Nu tar Mumin över Hollywood
Mest läst i kategorin
Daniel Day-Lewis bryter tystnaden
När världens mest hyllade introvert kliver ut ur skuggorna gör han det i familjens namn. Daniel Day-Lewis, trefaldig Oscarsvinnare och sedan 2017 självpåtagen pensionär, är tillbaka på bioduken i sin son Ronan Day-Lewis långfilmsdebut Anemone. Resultatet är ett stillsamt men laddat familjeprojekt. Daniel Day-Lewis spelar den före detta soldaten Ray som jagas av det förflutna, …
Swag-gap – när kärlek blir en stilfråga
Just nu pratar hela världen om swag-gap. Inte inflationsgap, inte lönegap – utan skillnaden i coolhet mellan två människor. Fenomenet har exploderat på TikTok, dissekerats i The Guardian och Vogue, och till och med hamnat på ledarsidorna i New York Times.Och för en gångs skull kan Perfect Weekend förstå hypen. För vem har inte dejtat …
”Jag har cancer men är inte sjuk” – Claes Malmberg om livet, jobbet och Myrna Vep
Claes Malmberg är tillbaka på scen – mitt i livet, mitt i arbetet och mitt i en höst som han själv beskriver som “extremt mycket” i en intervju med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. Den 10 oktober är det premiär för skräckkomedin Mysteriet Myrna Vep på Kajskjul 8 i Göteborg, där han spelar åtta roller …
Hollywoods enfant terrible Sean Penn har hittat balansen
Sean Penn har slagits med paparazzis, retat gallfeber på kollegor och hållit världsledare i handen. Nu berättar han om vägen tillbaka från femton års kreativt mörker. Sean Penn har i decennier balanserat mellan att vara Hollywoods råskinn och världens samvete. När han nu gör comeback med One Battle After Another, regisserad av Paul Thomas Anderson …
Chess gör comeback i New York – premiär i november
Det finns musikaler som blir succéer direkt. Les Misérables. The Phantom of the Opera. Och så finns det Chess. Med musik av Björn Ulvaeus och Benny Andersson, och texter av Tim Rice, skulle den svenska schackmusikalen bli nästa globala export efter Abba. Men i stället blev det en musikal som kritiker kallade både genial och …
Det blir den första Muminfilmen som produceras i USA, en kvalitetsambition som väcker lika delar förväntan och lätt nordisk skepsis, precis som det ska vara.
Filmteamet bakom Mumin
Rebecca Sugar som står bakom regi och manus är skaparen bakom Steven Universe. Uppskattad för musikdriven berättelsekonst och varm, lågmäld humor. Producenten Julia Pistor har The SpongeBob SquarePants Movie, Rugrats-filmerna och The Magician’s Elephant på meritlistan.
Ett register som rör sig elegant mellan kult och kassasuccé. Hos studion Annapurna leds animationssatsningen av de tidigare Disney-cheferna Robert Baird och Andrew Millstein.
Studion har redan Oscarnominerats för filmen Nimona, en animerad action- och äventyrsfilm baserad på serieskaparen ND Stevensons bok med samma namn. Blir filmen om Tove Janssons Mumintroll Annapurna Animations nästa Oscarnominering tro?
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Rösterna bakom satsningen
“Vi är glada över att samarbeta med den talangfulla Rebecca Sugar liksom med Annapurna för denna milstolpe till film, vi ser fram emot att se hur detta skickliga team kommer att tolka de älskade muminberättelserna och hur de upptäcks och återupptäcks av både gamla och nya fans”, säger Moomin Characters vd Roleff Kråkström till Animation Magazine.
Hos Annapurna är rösten lika vördnadsfull: “Vi är hedrade att föra Tove Janssons tidlösa vision till bioduken. Tillsammans med Rebecca och Julia är vi spända på att introducera dessa älskade karaktärer, och den humor, värme och subversiva anda som Tove gav sitt arbete, till en ny publik”, berättar Robert Baird and Andrew Millstein från Annapurna Animation för Animation Magazine.
Varför tajmningen är rätt
I USA har Mumin fått en ny våg av uppmärksamhet, med större artiklar i ledande tidskrifter och sommarens uppmärksammade utställning på Brooklyn Public Library.
Denna satsning känns som en logisk fortsättning, där älskade nordiska Mumintroll får komma till liv med hjälp av amerikanska animeringsmuskler. I grunden finns redan en global igenkänning. Böckerna om Mumin finns på över sextio språk och tv-serier har sänts i mer än hundratjugo länder. Samtidigt som värdena vänskap, mod och respekt aldrig går ur tiden.
Betydande satsning för varumärket Mumin
Att filmen produceras i USA öppnar dörrar för internationell lansering, nya partnerskap och förfinad merchandising. Men sätter också ribban högt för en konstnärlig tolkning som måste förbli trogen Tove Janssons tonläge med den lågmälda, humoristiskt subversiva vardagsfilosofin.
Muminfilmen i korthet
Titel: Ej offentliggjord
Format: Animerad långfilm
Produktion: Moomin Characters i samarbete med Annapurna Animation
Regi och manus: Rebecca Sugar
Producent: Julia Pistor
Status: Under utveckling, premiärdatum ej meddelat
Bakgrund: Första Muminlångfilmen producerad i USA. Mumin är tidigare publicerad på över 60 språk och har sänts i tv i 120 länder
Källor: Moomin Characters A new animated Moomin film is in the works in Hollywood, Yle Mumin blir amerikansk långfilm, Cartoon Brew ‘Steven Universe’ Creator Rebecca Sugar To Helm ‘Moomin’ Animated Feature For Annapurna, Animation Magazine ‘Steven Universe’ Creator Rebecca Sugar to Helm New ‘Moomins’ Animated Feature samt SE7EN Solutions Hollywood to Produce First Animated Film About the Moomins
Läs mer: Hemligheten till lång livslängd: inte vad du äter utan… Dagens PS
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Senaste nytt
Nu tar Mumin över Hollywood
Mumintrollen lämnar kaffepannan i Mumindalen och kliver in i den amerikanska studiovärlden. Moomin Characters bekräftar att de utvecklar en animerad långfilm om Mumin tillsammans med Annapurna Animation, skriven och regisserad av Rebecca Sugar, med Julia Pistor som producent. Det blir den första Muminfilmen som produceras i USA, en kvalitetsambition som väcker lika delar förväntan och …
Volvos vd har inga planer på att avgå – men varnar för hot
Ryktena stämmer inte – Martin Lundstedt meddelar att han gärna fortsätter som Volvo-vd. Men han varnar för vad som kan hända om Europa inte hakar på Asien. 22 oktober markerar en milstolpe för Martin Lundstedt. Då är det tio år sedan som han tog över som vd och koncernchef för AB Volvo (börskurs Volvo). På …
Daniel Day-Lewis bryter tystnaden
När världens mest hyllade introvert kliver ut ur skuggorna gör han det i familjens namn. Daniel Day-Lewis, trefaldig Oscarsvinnare och sedan 2017 självpåtagen pensionär, är tillbaka på bioduken i sin son Ronan Day-Lewis långfilmsdebut Anemone. Resultatet är ett stillsamt men laddat familjeprojekt. Daniel Day-Lewis spelar den före detta soldaten Ray som jagas av det förflutna, …
Höstens 10 hetaste klockor
Hösten bjuder på en ovanligt bred mix av nyheter för både samlare och förstagångs köpare. Här är tio klockor som sticker ut just nu, från instegsnivå till haute horlogerie på allra högsta nivå. 1. Tudor Black Bay 54 "Lagoon Blue" Tudor tar sin omtalade Black Bay 54 från 2023 och klär den i en sval …
Då höjs Sveriges pensionsålder – igen
Nästa år förändras pensionssystemet. Från 2026 införs den så kallade riktåldern, en ny modell som knyter pensionsåldern till hur länge vi lever. Under lång tid var 65 år den självklara tidpunkten för pensionering. 2023 höjdes dock åldersgränsen för rätt till grundskydd i pensionssystemet från 65 år till 66 år.? Och nu sker alltså ytterligare en …