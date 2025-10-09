Dagensps.se
Nu tar Mumin över Hollywood

Nu blir Mumin långfilm i Hollywood och allt vi kan tänka på är hur castingen kommer att se ut. Vem kommer göra rösterna till Lilla My, Mumintrollet och Snorkfröken? Foto: Moomin Characters Oy
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Mumintrollen lämnar kaffepannan i Mumindalen och kliver in i den amerikanska studiovärlden. Moomin Characters bekräftar att de utvecklar en animerad långfilm om Mumin tillsammans med Annapurna Animation, skriven och regisserad av Rebecca Sugar, med Julia Pistor som producent.

Det blir den första Muminfilmen som produceras i USA, en kvalitetsambition som väcker lika delar förväntan och lätt nordisk skepsis, precis som det ska vara.

Tove Jansson 1956 med vad som i dag kanske är världens mest älskade trollfigurer. Foto: Reino Loppinen/Lehtikuva via Wikimedia Commons

Filmteamet bakom Mumin

Rebecca Sugar som står bakom regi och manus är skaparen bakom Steven Universe. Uppskattad för musikdriven berättelsekonst och varm, lågmäld humor. Producenten Julia Pistor har The SpongeBob SquarePants Movie, Rugrats-filmerna och The Magician’s Elephant på meritlistan.

Ett register som rör sig elegant mellan kult och kassasuccé. Hos studion Annapurna leds animationssatsningen av de tidigare Disney-cheferna Robert Baird och Andrew Millstein.

Studion har redan Oscarnominerats för filmen Nimona, en animerad action- och äventyrsfilm baserad på serieskaparen ND Stevensons bok med samma namn. Blir filmen om Tove Janssons Mumintroll Annapurna Animations nästa Oscarnominering tro?

Rebecca Sugar är regissör av den första Muminfilmen som produceras i USA. Foto: Moomin Characters
Rösterna bakom satsningen

“Vi är glada över att samarbeta med den talangfulla Rebecca Sugar liksom med Annapurna för denna milstolpe till film, vi ser fram emot att se hur detta skickliga team kommer att tolka de älskade muminberättelserna och hur de upptäcks och återupptäcks av både gamla och nya fans”, säger Moomin Characters vd Roleff Kråkström till Animation Magazine.

Hos Annapurna är rösten lika vördnadsfull: “Vi är hedrade att föra Tove Janssons tidlösa vision till bioduken. Tillsammans med Rebecca och Julia är vi spända på att introducera dessa älskade karaktärer, och den humor, värme och subversiva anda som Tove gav sitt arbete, till en ny publik”, berättar Robert Baird and Andrew Millstein från Annapurna Animation för Animation Magazine.

Snart i en biosalong nära dig, Hollywoodfilmen om Mumin. Foto: Bokomslag av Publisher Rabén & Sjögren samt Tove Jansson av Per Olov Jansson via Wikimedia Commons

Varför tajmningen är rätt

I USA har Mumin fått en ny våg av uppmärksamhet, med större artiklar i ledande tidskrifter och sommarens uppmärksammade utställning på Brooklyn Public Library.

Denna satsning känns som en logisk fortsättning, där älskade nordiska Mumintroll får komma till liv med hjälp av amerikanska animeringsmuskler. I grunden finns redan en global igenkänning. Böckerna om Mumin finns på över sextio språk och tv-serier har sänts i mer än hundratjugo länder. Samtidigt som värdena vänskap, mod och respekt aldrig går ur tiden.

Betydande satsning för varumärket Mumin

Att filmen produceras i USA öppnar dörrar för internationell lansering, nya partnerskap och förfinad merchandising. Men sätter också ribban högt för en konstnärlig tolkning som måste förbli trogen Tove Janssons tonläge med den lågmälda, humoristiskt subversiva vardagsfilosofin.

Muminfilmen i korthet

Titel: Ej offentliggjord
Format: Animerad långfilm
Produktion: Moomin Characters i samarbete med Annapurna Animation
Regi och manus: Rebecca Sugar
Producent: Julia Pistor
Status: Under utveckling, premiärdatum ej meddelat
Bakgrund: Första Muminlångfilmen producerad i USA. Mumin är tidigare publicerad på över 60 språk och har sänts i tv i 120 länder

Källor: Moomin Characters A new animated Moomin film is in the works in Hollywood, Yle Mumin blir amerikansk långfilm, Cartoon Brew ‘Steven Universe’ Creator Rebecca Sugar To Helm ‘Moomin’ Animated Feature For Annapurna, Animation Magazine ‘Steven Universe’ Creator Rebecca Sugar to Helm New ‘Moomins’ Animated Feature samt SE7EN Solutions Hollywood to Produce First Animated Film About the Moomins

