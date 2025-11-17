Efter fyra missade chanser – här tar Tom Cruise sin första Oscar

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …

Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Pojken i biosalongen som aldrig slutade springa

På scenen berättade Cruise om hur allt började: en liten kille i en mörk biograf, en ljuskägla som skar genom rummet och exploderade på duken. Och där satt han och såg världen växa. Det var en sällsynt vacker monolog, levererad med samma timing som ett hoppslag från Burj Khalifa.”

“Han tackade sina team, bad dem ställa sig upp och lovade att fortsätta kämpa för filmens framtid – gärna med färre brutna ben, vilket publiken skrattade åt. Alla vet att han inte kommer hålla det löftet.”

Klassisk filmromantik mellan 51-åriga Jennifer Connelly och då 60-årige Tom Cruise. (Foto: Paramount Pictures)

Fem Tom Cruise-filmer du måste se enligt IMDb

ANNONS

(“Enligt filmnördarnas hårdaste domstol”)

“Top Gun: Maverick” – En uppföljare som flyger snabbare än originalet.

“Rain Man” – Cruise visar att han kan mer än bara springa snabbt.

“Born on the Fourth of July” – Ett av hans starkaste dramatiska ögonblick.

“Collateral” – En av hans mest underskattade roller, iskall och perfekt.

“Jerry Maguire” – Show me the money, show me the känslor.

Fem Tom Cruise-filmer du kan skippa

(“Vi älskar honom – men även stjärnor har svackor”)

“Knight and Day” – Tom och Cameron Diaz på speed. Inte på ett bra sätt.

“The Mummy” (2017) – Universals revanschsatsning som blev en ökenvandring.

“Rock of Ages” – Cruise sjunger. Länge. Ingen bad honom.

“Mission: Impossible II” – Slowmotion-duvorna flög högre än manus.

“Jack Reacher: Never Go Back” – Titeln säger allt.

Perfect Weekend Guide: Tom Cruise

Vill du fira Toms guldstund? Gör det med en filmhelg i Mach 3-fart. Välj de fem bästa ovan och undvik bottenskrapet, så är du garanterad ett perfekt weekend-flöde av adrenalin, popcorn och amerikansk mytologi. Och kanske inspirerar det där lilla barnet i dig som en gång satt i mörkret och såg världen öppna sig.