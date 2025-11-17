Efter fyra tunga nomineringar utan utdelning kom ögonblicket som Hollywood väntat på. På Governors Awards steg Tom Cruise upp på scen, 63 år gammal, och tog emot sin första Oscar – ett hederspris för ett helt liv av halsbrytande stunt, ikoniska roller och ren filmisk vilja. Det var kvällen då världens sista stora filmstjärna äntligen fick sin gyllene revansch.
Efter fyra missade chanser – här tar Tom Cruise sin första Oscar
Cruise får sin guldgubbe – äntligen
Det tog fyrtio år av flygplansvingar, motorcyklar i fritt fall och monologer med mer emotionell svett än en hel NBA-final – men nu står han där. Tom Cruise, mannen som slagit rekord i att göra sina egna stunts och ändå lyckats hålla håret perfekt, har nu en egen Oscar.
“Det blev ingen tävlingskategori, men ett hederspris från Academy är inget man vinner på att blinka charmigt. Det var Oscarvinnaren Alejandro González Iñárritu som delade ut priset och förklarade att ‘det här blir inte hans sista’. Hollywood älskar ju en fortsättning, och Cruise har bevisat att han inte tänker pensionera sig på altanen än.”
Pojken i biosalongen som aldrig slutade springa
På scenen berättade Cruise om hur allt började: en liten kille i en mörk biograf, en ljuskägla som skar genom rummet och exploderade på duken. Och där satt han och såg världen växa. Det var en sällsynt vacker monolog, levererad med samma timing som ett hoppslag från Burj Khalifa.”
“Han tackade sina team, bad dem ställa sig upp och lovade att fortsätta kämpa för filmens framtid – gärna med färre brutna ben, vilket publiken skrattade åt. Alla vet att han inte kommer hålla det löftet.”
Fem Tom Cruise-filmer du måste se enligt IMDb
(“Enligt filmnördarnas hårdaste domstol”)
“Top Gun: Maverick” – En uppföljare som flyger snabbare än originalet.
“Rain Man” – Cruise visar att han kan mer än bara springa snabbt.
“Born on the Fourth of July” – Ett av hans starkaste dramatiska ögonblick.
“Collateral” – En av hans mest underskattade roller, iskall och perfekt.
“Jerry Maguire” – Show me the money, show me the känslor.
Fem Tom Cruise-filmer du kan skippa
(“Vi älskar honom – men även stjärnor har svackor”)
“Knight and Day” – Tom och Cameron Diaz på speed. Inte på ett bra sätt.
“The Mummy” (2017) – Universals revanschsatsning som blev en ökenvandring.
“Rock of Ages” – Cruise sjunger. Länge. Ingen bad honom.
“Mission: Impossible II” – Slowmotion-duvorna flög högre än manus.
“Jack Reacher: Never Go Back” – Titeln säger allt.
Perfect Weekend Guide: Tom Cruise
Vill du fira Toms guldstund? Gör det med en filmhelg i Mach 3-fart. Välj de fem bästa ovan och undvik bottenskrapet, så är du garanterad ett perfekt weekend-flöde av adrenalin, popcorn och amerikansk mytologi. Och kanske inspirerar det där lilla barnet i dig som en gång satt i mörkret och såg världen öppna sig.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
