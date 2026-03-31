Céline Dion tillbaka – Paris får sin diva igen

Samma modell som Adele

Upplägget är inte nytt. Snarare tvärtom. Det är exakt den modell som Adele använde i Tyskland, där hon parkerade sig i en stad och lät publiken komma till henne i stället för att turnera runt världen.

Färre förflyttningar, mer kontroll, större produktion. Och framför allt: ett sätt att minska slitaget på kroppen. För en artist som kommer tillbaka efter en allvarlig sjukdom är det inte bara smart. Det är nödvändigt.

Konserter som destination snarare än turné. Det är Las Vegas-logik i europeisk tappning.

Sjukdomen som satte stopp

2022 berättade Dion att hon drabbats av den ovanliga sjukdomen stiff person syndrome. En diagnos som låter som en dålig ursäkt men i verkligheten är brutal. Muskelkramper, stelhet, en kropp som inte samarbetar med en av världens mest krävande röster.

Hon gjorde en kort, nästan mytisk, återkomst under Sommar-OS 2024. Ett framträdande som mer handlade om överlevnad än show. Nu handlar det om något annat. Kontroll. Form. Och, om man ska tro henne själv, styrka.

ANNONS

Läs även: Tre risker som kan sänka Harry Potter-serien innan premiären

Rösten som aldrig riktigt försvann

Det är lätt att glömma hur stor hon faktiskt är. My Heart Will Go On och All By Myself är inte bara låtar. Det är karaokevåld i sin renaste form. Ingen går hel ur dem.

Att hon nu återvänder till Paris är ingen slump. Staden älskar dramatik. Dion levererar dramatik. Det är ett äktenskap som fungerar bättre än de flesta.

Biljetterna väntas ryka snabbare än man hinner säga My Heart Will Go On. Foto: Michel Euler /AP/TT

Biljetter, hysteri och verklighet

Förköpet öppnar 7 april. Allmän försäljning 10 april. Det kommer inte vara svårt att sälja slut. Snarare tvärtom. Frågan är hur många som kommer försöka.

Comebacks är alltid laddade. Publiken vill ha det gamla. Artisten är något nytt. Men i Dions fall finns en fördel: hon har aldrig varit särskilt samtida. Hon har alltid varit större än så.

Och kanske är det just därför hon nu gör som Adele. Stannar på ett ställe. Låter världen komma till henne. Det är inte bara bekvämt. Det är makt.

ANNONS

Läs även: Nu hårdnar nöjeskriget i Stockholms city – de tar över statens gamla spelhåla