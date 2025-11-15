Dagensps.se
Bruce fyller 75 – men slåss fortfarande mot mörkret

The Boss på scen – men också mannen som helst sitter ensam i mörkret. (Foto: AP)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 16 nov. 2025Publicerad: 16 nov. 2025

Bruce Springsteen sitter på sin ranch i New Jersey, sjuttiofem år gammal, lutad mot sin gitarr. Han är rik, världsberömd och lyckligt gift, men långt ifrån nöjd. ”Jag är inte det roligaste sällskapet i mitt eget huvud,” säger han torrt i en intervju med Gentlemen’s Watch.

Det är en mening som rymmer hela hans livsverk: kampen mellan hopp och förtvivlan, ljus och mörker, scenen och ensamheten. Nu visas filmen Deliver Me from Nowheresvenska biografer – berättelsen om hur Springsteen 1982 stängde in sig med en kassettbandspelare och spelade in det som skulle bli Nebraska. En skiva så rå, naken och självutlämnande att skivbolaget först trodde att det var en demo.

Ett halvt sekel av rock, svett och berättelser om vanliga människors liv. (Foto: AP)

Mannen som nästan gick under

”Jag hade precis gjort The River,” säger han. ”Vi turnerade världen runt och spelade för tiotusentals människor. Men när allt tog slut, stod jag där och kände… ingenting.”

Han flyttade hem till sin ranch, isolerade sig och började spela in i sitt vardagsrum. Resultatet blev en serie mörka låtar om mord, skuld och ensamhet – berättelser inspirerade av amerikanska nyhetsartiklar och noveller av Flannery O’Connor.

”Jag ville förstå varför människor begår hemska saker,” säger Springsteen. ”Och vad som händer när drömmen dör.”

Nebraska blev hans mest avskalade verk, ett amerikanskt bluesdokument lika mycket litteratur som musik. Men också ett vittnesmål om en man som nästan gick under av sin egen framgång.

Patti Scialfa – livspartner, bandkollega och kvinnan som håller The Boss på jorden. (Foto: AP)
Familjen som livboj

Idag lever Springsteen ett lugnare liv med sin fru Patti Scialfa – bandkollega i E Street Band – och deras tre barn: Evan, Jessica och Sam. ”Våra barn växte upp i ett helt annat hus än det jag gjorde,” säger han. ”De hade trygghet och kärlek. Jag försökte ge dem det jag själv saknade.”

Sonen Evan jobbar med musik, Jessica är professionell ryttare, och Sam är brandman i New York. ”De rider, tränar, arbetar hårt. Jag är stolt över dem. Och över att jag fortfarande är tillsammans med Patti efter alla dessa år. Hon håller mig jordad.”

När han pratar om sin familj mjuknar rösten. Den stora rockstjärnan låter som en tacksam man. ”Jag är inte längre ute efter applåder. Jag vill bara känna att jag lever på riktigt.”

Klappat och klart: Nu är Springsteen miljardär 

“The Boss”, “rockens arbetarklassröst” och “Brucan” – kärt barn har många namn.

Sju album som aldrig såg dagens ljus

Under pandemin, berättar han, gick han igenom gamla lådor i studion och hittade sju (!) outgivna album. ”Jag visste inte ens att de fanns,” säger han och skrattar. ”Jag har alltid skrivit för mycket. Jag har en miljon låtar som aldrig släppts.”

De outgivna skivorna sträcker sig från 1990-talets Ghost of Tom Joad-period till mer moderna experiment med syntar och trummaskiner. ”Jag tänker inte på dem som förlorade,” säger han. ”De tillhör samma samtal med mitt publik. Jag skriver när jag måste – inte när någon ber mig.”

Springsteen medger att han inte längre jagar perfektion. ”Det får låta lite skevt. Det viktiga är att det känns sant. Det är därför jag fortfarande går till studion varje morgon.”

Publiken förändras, men känslan är densamma: total närvaro. (Foto: AP)

Depressionen, drömmen och skulden

Det har skrivits mycket om Springsteens depressioner – han själv har kallat dem ”ett mörker utan botten”. I intervjun beskriver han det som ”en kamp mellan disciplin och galenskap”.

”Jag försöker hålla mig upptagen,” säger han till Gentlemen’s Watch. ”När jag mår dåligt jobbar jag ännu mer. Det är både medicin och förbannelse.”

Han talar också om sin återkommande känsla av skuld. ”Jag skriver ofta om det förflutna som förföljer dig, om skulden du bär,” säger han. ”Du tror att du har lämnat allt bakom dig, men det kommer alltid ikapp.”

Orden känns igen från låtar som My Father’s House, The River och Racing in the Street. Springsteen är fortfarande den där killen från New Jersey som försöker förstå sig själv genom musik.

”Vi förlorade något i Amerika”

Samtalet glider in på politik och samtiden. Springsteen talar med låg röst men tydlig ilska. ”Vi förlorade något i Amerika,” säger han. ”När jag växte upp fanns det en känsla av gemenskap. I dag är det bara jag, mig och mitt. Jag försöker fortfarande förstå hur det gick till.”

Han berättar att han blev djupt skakad av åren med Donald Trump vid makten. ”Det var som att se ett land tappa sin själ,” säger han. ”Jag försöker inte predika, men jag vill påminna folk om vilka vi en gång var.”

I filmen Deliver Me from Nowhere möter vi mannen bakom myten. Bruce med huvudrollsinnehavaren: Jeremy Allen White. (Foto: AP)

Musik som terapi – och bön

När Springsteen summerar sitt liv låter han varken bitter eller sentimental. Snarare tacksam. ”Musiken är min bön,” säger han. ”Den har hållit mig vid liv. Och när jag dör vill jag att de ska spela Thunder Road i kyrkan.”

Han ler, men blicken avslöjar allvaret. Bruce Springsteen har varit The Boss i över femtio år. Men bakom solglasögonen finns fortfarande den blyge pojken från Freehold som vägrar ge upp hoppet.

Perfect Weekend Guide: Bruce Springsteen, 75 år

Film: Deliver Me from Nowhere (2025)
Regi: Scott Cooper
Med: Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Odessa Young
Handling: Dramatisk film om hur Bruce Springsteen spelade in sitt mörkaste mästerverk, Nebraska, ensam i sitt vardagsrum.
Källa: Gentlemen’s Watch

Bruce SpringsteenFilmMusikUSA
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

