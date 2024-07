Mannen bakom krokodilen som blev ett imperium

Mode & Design

Njut av Picasso – på toan

På ett museum i Australien hänger Picasso-tavlorna på tamtoaletten. De har redan skapat debatt, och nu tas det hela till nästa nivå när det kontroversiella museet tagit saken i egna händer. Picasso-tavlorna var del i “Ladies Lounge”-utställningen på Museum of Old and New Art, MONA, i Tasmaniens huvudstad Hobart. Utställning för kvinnor Eftersom konstverken vare …