Världens dyraste drinkar – från 105 300 kronor

Världens dyraste drinkar – topp 5

1. “Baccarat x Patrón” – Nahaté

📍 Stad: Dubai

🌍 Land: Förenade Arabemiraten

💰 Pris: 32 160 pund, motsvarande 431 000 kronor.

📝 Vad: Välkommen att beställa drinken som togs fram till Baccarats 260-årsjubileum på luxuösa NAHATÉ . Här kan du förvänta dig exklusiva ingredienser från 1930- och 50-talet, serverat i ett unikt Baccarat-glas från 1937 – ett av endast två i världen.

2. “Diamonds Are Forever” – Ritz Carlton

📍 Stad: Tokyo

🌍 Land: Japan

💰 Pris: 15 939 pund, motsvarande 213 600 kronor.

📝 Vad: Har du turen att befinna dig på Ritz Carlton i Tokyo? Då kan den här James Bond-inspirerade drinken med Absolut Elyx, limejuice och en enkarats diamant i glaset kanske smaka?

PS. Ett liveframförande av “Diamonds Are Forever” får du på köpet.

3. “Marrow Martini” – St. Regis Dubai, The Palm

📍 Stad: Dubai

🌍 Land: Förenade Arabemiraten

💰 Pris: 9 251 pund, motsvarande 124 000 kronor.

📝 Vad: Får det lov att vara en martini med en isbit av benmärg och ett 9-karats diamanthalsband? En extravagant skapelse från 2023. Bara på St. Regis Dubai, The Palm.

4. “Ono Cocktail” – XS Nightclub

ANNONS

📍 Stad: Las Vegas

🌍 Land: USA

💰 Pris: 7 854 pund, motsvarande 105 300 kronor.

📝 Vad: Mera bling blir det i denna lyxcocktail med champagne och konjak, som serveras med ett guldhalsband på 18-karat och manschettknappar från Mont Blanc. En riktig Vegas-klassiker som du hittar på XS Nightclub.

5. “Algonquin’s Martini” – The Algonquin Hotel

📍 Stad: New York City

🌍 Land: USA

💰 Pris: 7 854 pund, motsvarande 105 300 kronor.

📝 Vad: “Martini on the Rock” på The Algonquin Hotel är en skräddarsydd drink med valfri diamant i glaset. Glöm bara inte att ha lite framförhållning då det här kalaset kräver 72 timmars förbokning och en konsultation med hotellets juvelerare.

Psst…

Inget fan av drinkar och diamanter? Då kanske du istället ska satsa på den lyxiga paradisön där ölen alltid är gratis?

Ja. Den finns faktiskt.

Läs även:

Världens bästa champagne 2025 – 4 bubbliga trender. Dagens PS

Slutskålat – tullarna leder till dyrare krogbesök. Dagens PS

ANNONS