Här är sommarens hetaste mattrender

Spicy blir Swicy

Spicy har länge varit ett hett (hum) begrepp inom mat. Det gäller fortfarande, men nu kommer nästa steg: Swicy.

En kombination av sweet and spicy, enligt NACS. Starbucks lanserade tre nya lemonader på detta tema. Subway hade en swich sub och 7-Eleven erbjöd en hel meny som var sweet and spicy.

Fisk på burk är … trendigt?

För oss svenskar känns inte konservburkar med fisk särskilt exotiskt – matjesill någon? Men på New York-mässan fanns det gott om små burkar med fisk i olika former från hela världen.

Kanske ett resultat av förra årets sardin-trend på TikTok.

Spännande salami

Klassiska korvar som salami hade även de fått en uppgradering. Dels i smakkombinationer – tryffel, eller mezcal/salt, dels i innehåll.

Nu är det vilt som gäller. Älg, hjort och bisonoxe var populärt.

Hälsosamma snacks

Trenden att ersätta traditionella snacks med sånt som vi mår bättre av att äta har varit igång ett tag. Men det fanns ändå plats för en del nyheter på årets mässa.

Maj, ris och blomkål blir till “puffed snacks” som inte är steka utan ugnsbakade. Veganska varianter vinner i populäritet, samtidigt som frånvaron av gluten, konserveringsmedel med mera ökar.

Man blir ju lite hungrig av allt detta – eller vad säger du?

