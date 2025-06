Köpenhamn vinner igen – Stockholm inte ens med på listan

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Tre australiensiska städer – noll svenska

Melbourne, Sydney och Adelaide placerar sig alla bland topp tio. Detsamma gäller Auckland i Nya Zeeland och Osaka i Japan. Kanada får in Vancouver på tionde plats – trots kris i sjukvården. Enligt EIU dras många kanadensiska städer med “långa väntetider och personalbrist”.

Och Sverige då? Det enda landet i Norden med en huvudstad som inte ens kvalar in på listan. Den svenska självbilden har ännu en gång fått sig en törn. Och frågan infinner sig: vad är det vi gör fel?

London halkar ned på listan efter politiska oroligheter och sociala spänningar. (Foto: Canva)

“Global levnadsstandard är under press”

“Global liveability has remained flat over the past year,” konstaterar Barsali Bhattacharyya, biträdande industridirektör på EIU. Hon pekar ut minskad stabilitet som den stora förklaringen till att flera västerländska städer tappar poäng.

Bland de största förlorarna finns London, Manchester och Edinburgh, som alla halkat ned på listan efter politiska oroligheter och sociala spänningar. Men i Sverige har utvecklingen gått obemärkt förbi, åtminstone i denna ranking. Kanske för att vi aldrig var med från början?

Men varför syns inte Stockholm?

Det är lätt att peka på våra tågförseningar, bostadskris eller underfinansierade skolor. Men det finns också strukturella orsaker. För att ens kvalificera sig till listan måste städer vara tillräckligt stora, stabila och ha ett globalt näringsliv. Det är möjligt att EIU helt enkelt inte anser att Sverige är relevant längre.

Eller som man brukar säga i Köpenhamn: “Hvis du vil være den bedste, må du gøre dig fortjent til det.”

Köpenhamn är Danmarks ekonomiska, kulturella och vetenskapliga centrum, samt säte för parlamentet, för regeringen samt för Danmarks kung. (Foto: Canva, Visit Copenhagen)

Här är världens mest levnadsvärda städer 2025

1. Köpenhamn, Danmark

Cykelparadis med Nordens bästa flygplats, en armada av Michelinrestauranger – och en regering som tycker att människor ska trivas.

2. Wien, Österrike

Stabilitetspoängen föll efter bombhotet mot Taylor Swift – men staden är fortfarande en klassiker.

2. Zürich, Schweiz

Banker, sjöar och choklad. Samt EU:s bästa infrastruktur enligt EIU.

4. Melbourne, Australien

Kultur, barista-kaffe och en hälsosam dos surf. Älskad av expats och studenter.

5. Genève, Schweiz

Snyggt, dyrt och effektivt. FN:s hemstad går aldrig ur stil.

6. Sydney, Australien

Sol, strand och system. När havsutsikten är en del av pendlingsrutinen.

7. Osaka, Japan

En väloljad maskin av teknik, service och sushi.

7. Auckland, Nya Zeeland

Naturen börjar bokstavligen i förorten – och sjukvården är bland världens bästa.

9. Adelaide, Australien

Tyst, tryggt och lite bortglömt – på bästa sätt.

10. Vancouver, Kanada

Tappar poäng på grund av sjukvårdskris – men naturen räddar staden kvar i topp tio.