Vem bär vad? Stora läckor av kändisklockor i sociala medier

Läcka av kändisklockor som marknadslogik

I detta klimat flyttar sig makten även uppströms. Produktnyheter som tidigare presenterades i kontrollerade sekvenser slinker ut före varumärkenas egna kampanjer. När Rolex i mars visade en ny modell hade den redan cirkulerat på Roger Federers handled, fångad på bild i en svensk restaurang.

Många frågar sig om det är ett medvetet marknadstrick eller om en det är en alldeles för tidig skymt av en inte redan presenterad nyhet. Ingen verkar veta, men effekten står fast: Distributionen av vad som sker hos klocktillverkarna sker nu på sociala medier, inte i pressmeddelanden.

Enligt Esquire upprepas fenomenet. Under två år i följd har klockmodeller visats på röda mattan före publicerat pressmaterial. Rollen som ambassadör har dessutom inverterats. När Daniel Craig lämnade Omega uppstod omedelbart ett nytt tolkningslager där varje privat klockval lästes som nyhet i sig.

På röda mattan avslöjas många nyheter från exklusiva klocktillverkare. Foto: Amy Sancetta/TT

Röda mattan som realtidsscen

Den röda mattan fungerar nu som en kommersiell scen även för klockor. Will Smith bar en vintage Universal Genève på Grammys. The Rock sågs i Chopard i Venedig. Rami Malek bar Cartier vid Oscars och Paul Mescal uppges ha valt en Reverso. Leonardo DiCaprio debuterade som Rolex-ambassadör med modeller exponerade både i Wimbledon och på premiärer i Los Angeles.

Ett av årets mest spridda ögonblick inträffade när Will Ferrell under Golden Globes poserade med ett stort Omega-verk och ironiserade över sitt eget marknadsvärde. Scenen spreds inte för skämtets skull utan för klockans.

När en glimt under manschetten blir globalt fenomen

Den mest uppmärksammade watch-spottingen knöts dock till Taylor Swift. Hennes Cartier i samband med Travis Kelces förlovning drog igång en global kommentartråd som dissekerade referenser, årsvariationer och modelll. Det som förr mest attraherade i specialiserade forum har förvandlats till ett publikt drama i realtid.

I detta nya läge fungerar klockan inte längre enbart som föremål. Den är bevis, läcka, rubrik och distributör i ett enda paket. En enstaka liten slip av manschetten kan avsätta trafiktoppar i global skala.

Hur Instagram förändrade spelplanen

Identifikationen har flyttat från slutna forum till publika flöden

Premiärbilder granskas i realtid mot referenslistor

Läckor sker före officiell lansering och ändrar marknadslogiken

Röda mattan fungerar som distributionsyta för nyheter

Kommentartrådar driver global uppmärksamhet och trafik

