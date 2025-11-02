Dagensps.se
Klockor

Vem bär vad? Stora läckor av kändisklockor i sociala medier

Spanar du efter en kändisklocka på röda mattan är du inte ensam. Watch-spotting är ett välkänt fenomen i dag. Foto: Jose Luis Magana/TT
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 02 nov. 2025

Watch-spotting har passerat sin tipping point. Det som en gång var en disciplin för ett fåtal insatta entusiaster, samlare och handelshus har förflyttats in i populärkulturens mest exponerade zon. Offentligheten följer nu med stort intresse vilken klocka som sitter på vilken kändis handled, lite på samma sätt som man följer sportresultat.

Varje stillbild från en röd matta, varje paparazzibild och varje premiärfoto skannas som ett semantiskt dokument där detaljer kring vilka klockor som skymtas läses av som sociala signaler.

Ett slutet språk som läckt ut

Drivkraften sitter i Instagram, enligt artikeln i Esquires Big Watch Book 2025. Konton som @celebritywatchspotter, @superwatchman och några ytterligare få med hög träffsäkerhet driver idag narrativ och trafik till klocktillverkarna. De förvandlar kändisars handleder till rubrikkapital och accelererar cirkulationen av vad som är mest eftertraktat.

Fältet har samtidigt fått sina egna auktoriteter. Nick Gould, verksam som @niccoloy, slog igenom när han identifierade en Rolex i en suddig Getty-bild och har sedan dess fungerat som källa åt stora stilavdelningar. Systemet har professionaliserats i realtid.

Läs mer: Från Rolex till Riviera: ny trend bland världens rikaste Realtid

Läcka av kändisklockor som marknadslogik

I detta klimat flyttar sig makten även uppströms. Produktnyheter som tidigare presenterades i kontrollerade sekvenser slinker ut före varumärkenas egna kampanjer. När Rolex i mars visade en ny modell hade den redan cirkulerat på Roger Federers handled, fångad på bild i en svensk restaurang.

Många frågar sig om det är ett medvetet marknadstrick eller om en det är en alldeles för tidig skymt av en inte redan presenterad nyhet. Ingen verkar veta, men effekten står fast: Distributionen av vad som sker hos klocktillverkarna sker nu på sociala medier, inte i pressmeddelanden.

Enligt Esquire upprepas fenomenet. Under två år i följd har klockmodeller visats på röda mattan före publicerat pressmaterial. Rollen som ambassadör har dessutom inverterats. När Daniel Craig lämnade Omega uppstod omedelbart ett nytt tolkningslager där varje privat klockval lästes som nyhet i sig.

På röda mattan avslöjas många nyheter från exklusiva klocktillverkare. Foto: Amy Sancetta/TT

Röda mattan som realtidsscen

Den röda mattan fungerar nu som en kommersiell scen även för klockor. Will Smith bar en vintage Universal Genève på Grammys. The Rock sågs i Chopard i Venedig. Rami Malek bar Cartier vid Oscars och Paul Mescal uppges ha valt en Reverso. Leonardo DiCaprio debuterade som Rolex-ambassadör med modeller exponerade både i Wimbledon och på premiärer i Los Angeles.

Ett av årets mest spridda ögonblick inträffade när Will Ferrell under Golden Globes poserade med ett stort Omega-verk och ironiserade över sitt eget marknadsvärde. Scenen spreds inte för skämtets skull utan för klockans.

När en glimt under manschetten blir globalt fenomen

Den mest uppmärksammade watch-spottingen knöts dock till Taylor Swift. Hennes Cartier i samband med Travis Kelces förlovning drog igång en global kommentartråd som dissekerade referenser, årsvariationer och modelll. Det som förr mest attraherade i specialiserade forum har förvandlats till ett publikt drama i realtid.

I detta nya läge fungerar klockan inte längre enbart som föremål. Den är bevis, läcka, rubrik och distributör i ett enda paket. En enstaka liten slip av manschetten kan avsätta trafiktoppar i global skala.

Hur Instagram förändrade spelplanen

  • Identifikationen har flyttat från slutna forum till publika flöden
  • Premiärbilder granskas i realtid mot referenslistor
  • Läckor sker före officiell lansering och ändrar marknadslogiken
  • Röda mattan fungerar som distributionsyta för nyheter
  • Kommentartrådar driver global uppmärksamhet och trafik
Källa: Esquire, Big Watch Book, oktober 2025

Läs mer: Stockholm centrum för Taylor Swifts största projekt hittills Dagens PS

KändisarRolexSociala medier
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

