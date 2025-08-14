Hon hittade en diamant värd 260 000 kronor 

Att köpa en diamantring kan kosta skjortan. Priset på diamanter har förvisso sjunkit, men att kalla det billigt är att ta i.

Adderar man det stigande guldpriset ser läget ännu sämre ut. Enligt en sammanställning från jämförelsetjänsten Zmarta har priset på en guldring mer än dubblerats sedan 2005.

I siffror innebär det att en klassisk solitär förlovningsring – en guldring prydd med en 0,5 karats diamant – har ökat från cirka 20 000 kronor till drygt 32 000 kronor under de senaste 20 åren. Det motsvarar en ökning på drygt 60 procent.

Men det finns ett billigare – om än betydligt svettigare – alternativ: gräv fram stenen själv. Det var precis vad Micherre Fox, 31 år från New York, gjorde.

Diamant till förlovningsring

För två år sedan bestämde sig Micherre Fox för att själv hitta diamanten till sin förlovningsring.

”Jag var beredd att åka vart som helst i världen för att det skulle bli verklighet”, berättar hon för Arkansas State Parks.

Efter research insåg hon att den bästa chansen fanns i USA, vid Crater of Diamonds State Park i Arkansas – den enda platsen i världen där allmänheten får leta och behålla diamanter.

Efter avslutade studier och med stöd från sin partner, som gick med på att vänta på den perfekta stenen, reste Fox till parken den 8 juli i år.

