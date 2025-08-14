Efter nästan tre veckor av dagligt slit fick Micherre Fox sin dröm uppfylld. I en park i Arkansas, känd för sina unika fyndmöjligheter, låg den – diamanten hon letat efter i flera år.
Hon hittade en diamant värd 260 000 kronor
Att köpa en diamantring kan kosta skjortan. Priset på diamanter har förvisso sjunkit, men att kalla det billigt är att ta i.
Adderar man det stigande guldpriset ser läget ännu sämre ut. Enligt en sammanställning från jämförelsetjänsten Zmarta har priset på en guldring mer än dubblerats sedan 2005.
I siffror innebär det att en klassisk solitär förlovningsring – en guldring prydd med en 0,5 karats diamant – har ökat från cirka 20 000 kronor till drygt 32 000 kronor under de senaste 20 åren. Det motsvarar en ökning på drygt 60 procent.
Men det finns ett billigare – om än betydligt svettigare – alternativ: gräv fram stenen själv. Det var precis vad Micherre Fox, 31 år från New York, gjorde.
Diamant till förlovningsring
För två år sedan bestämde sig Micherre Fox för att själv hitta diamanten till sin förlovningsring.
”Jag var beredd att åka vart som helst i världen för att det skulle bli verklighet”, berättar hon för Arkansas State Parks.
Efter research insåg hon att den bästa chansen fanns i USA, vid Crater of Diamonds State Park i Arkansas – den enda platsen i världen där allmänheten får leta och behålla diamanter.
Efter avslutade studier och med stöd från sin partner, som gick med på att vänta på den perfekta stenen, reste Fox till parken den 8 juli i år.
Tre veckor av slit gav utdelning
Under nästan tre veckor grävde hon i parkens 37,5 hektar stora sökfält, dag efter dag i sommarvärmen. På den allra sista dagen fick hon syn på något som blänkte vid fötterna. Först trodde hon att det var ett daggigt spindelnät, men snart insåg hon att det var något annat.
”Det var den mest diamant-liknande diamant jag sett”, säger Fox.
Parkens personal kunde bekräfta att fyndet var en vit diamant på 2,3 karat – ungefär lika stor som en mänsklig hörntand. Det var den tredje största diamanten som hittats i parken i år.
Enligt New York Post beräknas diamanten vara värd drygt 260 000 kronor.
Läs även: Ivanka Trumps diamanter – inget för den snåla. Dagens PS
Ett känslosamt ögonblick
Reaktionen lät inte vänta på sig.
”Jag föll ner på knä och grät, sedan började jag skratta”, säger Fox. ”Jag visste att jag hade hittat min evighetssten”.
Hon döpte fyndet till ”Fox-Ballou Diamond”, en hyllning till hennes och partnerns efternamn.
Mer än bara en sten
För Fox handlar det inte bara om smycket.
”Det finns något symboliskt i att kunna lösa problem med pengar, men ibland tar pengarna slut i ett äktenskap. Du måste vara villig och kunna lösa problemen med hårt arbete”, säger hon.
Hon betonade också att ingen mängd research kan ersätta själva arbetet.
”När du bokstavligen plockar upp jorden med händerna kan ingen mängd research göra det åt dig; ingen utbildning kan ta dig hela vägen”.
Platsen som lockar diamanthungriga
Crater of Diamonds State Park lockar varje år hundratals besökare till den vulkaniska jorden. Här gäller ”hittarens rätt” – den som hittar en diamant får behålla den.
Bara i år har parken registrerat minst 366 diamanter, varav 11 vägt över en karat.
Sedan de första diamanterna hittades 1906 har mer än 75 000 fynd registrerats.
Det mest berömda fyndet är den 40,23 karat stora ”Uncle Sam”-diamanten, den största som någonsin hittats i USA, som upptäcktes 1924 och numera finns på National Museum of Natural History.
Läs också: Turgubben: Hittade diamant värd 95 000 dollar. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
