Stulen tavla för 335 miljoner – återfanns på en busshållsplats

Den italienska konstnären Titian är känd för sina tidstypiska renässans tavlor, med lösa penseldrag och vackra kvinnor.

Hans otroliga verk säljs på auktioner för flera miljoner kronor. Men nu finns den unika möjligheten att köpa en av hans mest kända tavlor, för 335 miljoner kronor.

Tavlan av Titian som nu kan säljas för 335 miljoner kronor. (Foto: Christie’s)

Den världsberömda tavlan som nu säljs på auktion, The Rest on the flight into Egypt, målades när konstnären Titian var i de sena tonåren eller tidig 20-års ålder.

Konstverket är inspirerat av en berättelse ur Matteusevangeliet (2: 13-23). I historien blir en drömmande Josef varnad att Herodes ville döda Jesusbarnet. Därför tog han hastigt med ungen och Maria till Egypten, där de skulle vara i trygghet.

Under den långa vägen stannar familjen och vilar. En stund som Titian skildrar i sin målning.

Jakten efter mästerverket

Tavlan har bytt händer många gånger sedan den målades på 1500-talet.

Först fick den flytta runt bland olika aristokrater i Europa. Efter det tog Napoleons män tavlan, under franska ockupationen i Wien och förde den till Paris. Sedan var det tillbaka till Wien ett par år senare, och skyfflas mellan aristokraterna igen.

Men det skulle inte dröja länge innan tavlan fick en stadig plats på väggen hemma hos markisen John Alexander Thynne i Bath, England. Detta efter att han köpte tavlan år 1878 på Christie’s, samma auktionshus som den nu ska säljas hos nästan 150 år senare.

Åren gick och tavlan ärvdes mellan generationerna hos familjen Thynne. Detta tills den år 1995 blev stulen från hemmet till Thynnes ättlingar. I sju hela år var tavlan på rymmen, och en stor utredning pågick.