Ta av dig skorna – de drar in otrevligheter i ditt hem

Andra ovälkomna ämnen

Bakterier är dock inte det enda som kan hänga med hem genom att lifta på dina skor.

Jill Litt, professor i miljöstudier vid University of Colorado i Boulder arbetar just nu som seniorforskare vid Barcelona Institute for Global Health, ISGlobal, i Spanien.

“Studier har visat att i stadsområden där det finns äldre bostäder kan bly i damm spåras in i hemmet på ytan av skor. Andra studier har visat att man kan ta in bekämpningsmedelsrester från trädgårdar via skor”, säger hon till CNN.

Hon tillägger att i statsparker och på gator finns tungmetaller som bly, koppar och zink och i jordbruksområden på landet kan nivåerna av bekämpningsmedel vara höga.

Våttorka bort damm

Jill Litt säger att den högsta koncentrationen av bakterier finns i hallen och att nivåerna sjunker ju längre bort från hallen du kommer.

“Mattor håller kvar mycket damm så det skulle vara en sak jag skulle ta bort om du hade oro över damm och potentiella hälsoproblem”, säger hon till CNN.

Experter säger att du, när du städar, ska börja med att våttorka, för om du börjar med att sopa eller dammsuga rör du upp alla gifter som tagit sig in i ditt hem och sprider dem i luften.

