Hittade ny blodgrupp – löste mysterium

Saknade en viss antigen

Blodet hos den gravida kvinnan passade inte in i någon grupp och saknade en viss antigen, AnWj, som 99,9 procent av alla människor har.

AnWj lever i sin tur på ett speciellt protein som förkortas MAL.

Kvinnan hade muterade versioner av MAL-gener från båda sina föräldrar, vilket ledde till en AnWj-negativ blodgrupp.

Sjukdomar kan påverka

Forskarna identifierade ytterligare tre patienter med den sällsynta blodgruppen som dock inte hade någon mutationen, vilket tyder på att blodsjukdomar och cancer kan påverka antigenet.

“MAL är ett mycket litet protein med intressanta egenskaper, vilket gjorde det svårt att identifiera och krävde att vi följde flera olika forskningsspår för att samla in de bevis som behövdes för att etablera blodgruppen,” förklarade Tim Satchwell, cellbiolog vid University of the West of England.

Nästa steg i forskningen blir att testa AnWj-negativa patienter för att se om deras avsaknad av antigenen är genetisk eller om antigenen är undertryckt, vilket isåfall kan vara ett tecken på sjukdom.

Läs även:

ANNONS

Forskning visar koppling mellan hjärnhälsa och ekonomi. Dagens PS

Urgammalt piller för bättre maghälsa. Dagens PS