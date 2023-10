Diagnoserna som splittrar experterna – och bara ökar

Multipelt myelom, eller cancer i benmärgen som det också kallas, är en sällsynt sjukdom som drabbar över 40 000 personer året om i Europa. De flesta som drabbas av sjukdomen och som är under 65 år gör en stamcellstransplantation som del av sin första behandling. Tyvärr är sjukdomen obotlig och kommer förr eller senare tillbaka. Svenska …

”Tar ut sin rätt”

”Stressrelaterade sjukskrivningar har ökat under längre tid, men varför det minskade under pandemin kan ha flera möjliga orsaker. Det gjordes heroiska insatser av många med samhällskritiska yrken under pandemin, exempelvis inom sjukvården, men brist på återhämtning tar till slut ut sin rätt”, säger Ulrik Lidwall, analytiker hos Försäkringskassan.

Åtminstone delvis struntprat, enligt psykiatrikern Åsa Kadowaki.

”Många som söker sig till sjukvården för dåligt mående har ett lidande som ingår i allas liv, och en livsstil där de gapar över för mycket”, säger hon till TN.

”Finns inget livspussel”

Det pratas om ”livspusslet” och att inte få ihop det som orsak till sjukskrivningar, men det resonemanget köper inte Kadowaki.

”Det är lätt att tro att allt behövs på en gång livet, bita ihop och köra på tills det inte håller längre. Men då är det ju inte ett psykiatriskt sjukdomstillstånd, utan ett resultat av att inte ha respekterat sina grundläggande behov”, menar hon.

”Metaforen att inte få ihop livspusslet är missvisande. Det finns inget livspussel som går att få ihop! Livet är som en flod där det ständigt kommer nya utmaningar som gör att man måste göra nya val och ta nya beslut – man blir aldrig färdig utan behöver bli bra på att hålla sig flytande”, lyder följaktligen hennes analys.

Lång sjukskrivning

Catharina Bäck, försäkringsexpert hos Svenskt näringsliv, menar i sin tur att risken är hög att sjukskrivning för psykiska diagnoser blir väldigt lång, därför borde andra tidiga insatser göras.

”Är sjukskrivning verkligen den bästa behandlingsmetoden för dem? Det verkar ju nästan tvärtom vara en behandling som ökar risken för ytterligare diagnoser, långtidssjukfrånvaro och att individen lämnar arbetsmarknaden i förtid”, säger Bäck.

