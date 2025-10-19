Dagensps.se
Weekend

Glöm Paris och Bali – här är platsen alla vill resa till 2026

Resa till Montana
Montana har blivit poppis bland världens resenärer (Foto: Unsplash)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 19 okt. 2025Publicerad: 19 okt. 2025

Japans korallrev? Kanske Italiens Maldiverna? Bortom stränder och koraller väntar dock årets vinnare: en dold pärla bland bergen. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Resenärer väljer bort storstäderna och söker sig allt oftare till naturen. Det visar en ny global rapport från Expedia, Hotels.com och Vrbo, som rankar de tio snabbast växande resmålen inför 2026.

Hit ska du resa

Sökningarna efter resor till Big Sky i Montana, USA, har ökat med 92 procent det senaste året, enligt rapporten.

Platsen beskrivs som en dold pärla som nu exploderar i popularitet och som erbjuder allt från världsklassig skidåkning och snowboard på vintern till vandring, mountainbike och forsränning på sommaren.

“Big Sky kanske verkar ha kommit från ingenstans, men det har länge varit känt för utomhusaktiviteter i världsklass”, säger Melanie Fish, reseexpert för Expedia, Hotels.com och Vrbo, till CNBC Make It.

Hon lyfter också fram den växande matscenen, fler familjevänliga aktiviteter och lokala evenemang som faktorer bakom ortens snabbt växande dragningskraft.

Därtill har Big Skys resort One&Only redan utsetts till en av världens bästa

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

30 sep. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Hållbarhet i fokus i Japan

På andra plats hamnar Okinawa i Japan, en ögrupp i landets subtropiska sydligaste del. Intresset för ögruppen, som får beröm för sitt hållbarhetsarbete och respekt för lokal kultur, har ökat med 71 procent. 

ANNONS

“Okinawa tar proaktiva miljöåtgärder som restaurering av korallrev och övergång till en koldioxidfri ekonomi”, säger Fish.

Hon framhåller också hur regionen lyckats skapa kulturella och naturnära upplevelser utan att drabbas av överturism som i exempelvis Kyoto.

Enligt Expedia uppfyller Okinawa nu kriterierna i bolagets “Smart Travel Health Check”, som bygger på World Travel and Tourism Council’s principer för ansvarsfullt resande.

Resa till Japan
Okinawa, en ögrupp i Japans subtropiska sydligaste del (Foto: Unsplash)

Sardinien – Medelhavets “Maldiverna”

Trea på listan är Sardinien i Italien, som ökat med 63 procent i sökintresse. Ön lockar resenärer som söker bortom de klassiska destinationerna som Rom och Florens.

“Sardinien kräver lite mer ansträngning att ta sig till än de platser vi redan känner till, men resenärerna tycker att det är värt det”, säger Fish.

Hon beskriver ön som “den perfekta kombinationen av stränder, berg och charmiga småstäder” – ett landskap som erbjuder allt det resenärer drömmer om just nu.

Sardinien är dessutom en av världens så kallade Blue Zones, områden där människor lever särskilt långa liv. Forskare kopplar det till hälsosam mat, starka sociala band och aktiv livsstil.

ANNONS
Italien
I Sardinien lever man länge (Foto: Unsplash)

Listan: Hit ska du resa 2026

Här är hela topp tio-listan enligt Expedia:

  1. Big Sky, Montana, USA
  2. Okinawa, Japan
  3. Sardinien, Italien
  4. Phu Quoc, Vietnam
  5. Savoie, Frankrike
  6. Fort Walton Beach, Florida, USA
  7. Ucluelet, Kanada
  8. Cotswolds, Storbritannien
  9. San Miguel de Allende, Mexiko
  10. Hobart, Australien

Vill du veta var i Europa du får mest för pengarna? Då kan vi slå ett slag för den här listan.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
JapanresorTopplistaUSA
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS