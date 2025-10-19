Japans korallrev? Kanske Italiens Maldiverna? Bortom stränder och koraller väntar dock årets vinnare: en dold pärla bland bergen.
Glöm Paris och Bali – här är platsen alla vill resa till 2026
Mest läst i kategorin
Nu är det officiellt: den ludna frukten räddar din mage
Den ludna frukten ser ut som ett hårigt ägg och har länge stått i skuggan av bananen. Men nu har kiwi, den ludna frukten, fått sin revansch. Enligt ett nytt EU-beslut är den gröna frukten inte bara rik på C-vitamin – den är också vetenskapligt bevisad att få fart på magen. NHS i Storbritannien håller …
Klockjätten vrids tillbaka till framtiden
Den japanska klockjätten Casio satsar på nostalgi och tar oss tillbaka till framtiden med sin senaste modell. Det är en specialutgåva som är inspirerad av DeLorean-tidmaskinens ikoniska instrumentbräda. Detta är en klocka för alla Tillbaka till framtiden-fantaster, eller för den som bara vill ha en cool och annorlunda klocka runt handleden. Klockjätten firar 40 år …
Kometen Lemmon syns över Sverige – så ser du den i oktober
Det händer inte varje höst, men just nu kan svenskar med kikare och lite tur få syn på något riktigt sällsynt. Kometen C/2025 A6 – mer känd som Lemmon – närmar sig Jorden och syns redan svagt på natthimlen. I slutet av oktober kan den till och med glimta till för blotta ögat. En rymdsten …
De 10 mest läsvärda böckerna just nu
Årets mest omtalade romaner rör sig mellan övervakning och identitet, klass och klimat, makt och moral. BBC:s litteraturredaktion valde ut de 18 bästa hittills i år. Vi har valt 10 böcker av dessa som känns extra läsvärda. En samling tio läsvärda, intellektuellt utmanande och samtida böcker för en bokälskare helt enkelt! 1. Katabasis av R.F. …
Åsne Seierstad om drivkraft, disciplin och gränsen till utmattning
I en intervju med Norska Dagens Næringsliv berättar författaren och journalisten Åsne Seierstad om sina arbetsrutiner, skrivkriser, och varför deadlines är livsnödvändiga. Hon är känd världen över för sina skarpa skildringar av människor i krig och samhällen i omvälvning. Hon har skrivit klassiker som Bokhandlaren i Kabul och Två systrar. Nu är författaren aktuell med …
Resenärer väljer bort storstäderna och söker sig allt oftare till naturen. Det visar en ny global rapport från Expedia, Hotels.com och Vrbo, som rankar de tio snabbast växande resmålen inför 2026.
Hit ska du resa
Sökningarna efter resor till Big Sky i Montana, USA, har ökat med 92 procent det senaste året, enligt rapporten.
Platsen beskrivs som en dold pärla som nu exploderar i popularitet och som erbjuder allt från världsklassig skidåkning och snowboard på vintern till vandring, mountainbike och forsränning på sommaren.
“Big Sky kanske verkar ha kommit från ingenstans, men det har länge varit känt för utomhusaktiviteter i världsklass”, säger Melanie Fish, reseexpert för Expedia, Hotels.com och Vrbo, till CNBC Make It.
Hon lyfter också fram den växande matscenen, fler familjevänliga aktiviteter och lokala evenemang som faktorer bakom ortens snabbt växande dragningskraft.
Därtill har Big Skys resort One&Only redan utsetts till en av världens bästa.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Hållbarhet i fokus i Japan
På andra plats hamnar Okinawa i Japan, en ögrupp i landets subtropiska sydligaste del. Intresset för ögruppen, som får beröm för sitt hållbarhetsarbete och respekt för lokal kultur, har ökat med 71 procent.
“Okinawa tar proaktiva miljöåtgärder som restaurering av korallrev och övergång till en koldioxidfri ekonomi”, säger Fish.
Hon framhåller också hur regionen lyckats skapa kulturella och naturnära upplevelser utan att drabbas av överturism som i exempelvis Kyoto.
Enligt Expedia uppfyller Okinawa nu kriterierna i bolagets “Smart Travel Health Check”, som bygger på World Travel and Tourism Council’s principer för ansvarsfullt resande.
Sardinien – Medelhavets “Maldiverna”
Trea på listan är Sardinien i Italien, som ökat med 63 procent i sökintresse. Ön lockar resenärer som söker bortom de klassiska destinationerna som Rom och Florens.
“Sardinien kräver lite mer ansträngning att ta sig till än de platser vi redan känner till, men resenärerna tycker att det är värt det”, säger Fish.
Hon beskriver ön som “den perfekta kombinationen av stränder, berg och charmiga småstäder” – ett landskap som erbjuder allt det resenärer drömmer om just nu.
Sardinien är dessutom en av världens så kallade Blue Zones, områden där människor lever särskilt långa liv. Forskare kopplar det till hälsosam mat, starka sociala band och aktiv livsstil.
Listan: Hit ska du resa 2026
Här är hela topp tio-listan enligt Expedia:
- Big Sky, Montana, USA
- Okinawa, Japan
- Sardinien, Italien
- Phu Quoc, Vietnam
- Savoie, Frankrike
- Fort Walton Beach, Florida, USA
- Ucluelet, Kanada
- Cotswolds, Storbritannien
- San Miguel de Allende, Mexiko
- Hobart, Australien
Vill du veta var i Europa du får mest för pengarna? Då kan vi slå ett slag för den här listan.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Viggos dagbok vecka 42
Anteckningar från veckan som gått av Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. Högt och långt. Falskt och sant, nej, allt är förstås sant. Roligt och platt.Producerat i stunden utan mer tanke än att det ska ge en underhållande bild av livet på Stureplan och världen 2025.Dagboken publiceras nu för andra gången söndag den 18 oktober. Måndag …
Historien om Seep – Jeeps okända syskon
Efter succén med den amerikanska arméns Jeep, ville försvaret ha ett ännu bättre all-round-fordon i sin fordonspark. Här läser du hur det gick. Vet du egentligen vad bilmärket Jeep står för? Vi misstänker att du inte gör det. Historien är kort och enkel. När den amerikanska armén behövde ett lätt fordon för att smidigt kunna …
Glöm Paris och Bali – här är platsen alla vill resa till 2026
Japans korallrev? Kanske Italiens Maldiverna? Bortom stränder och koraller väntar dock årets vinnare: en dold pärla bland bergen. Resenärer väljer bort storstäderna och söker sig allt oftare till naturen. Det visar en ny global rapport från Expedia, Hotels.com och Vrbo, som rankar de tio snabbast växande resmålen inför 2026. Hit ska du resa Sökningarna efter …
Din arbetsgivare skyller på AI – men det är bara “en stor ursäkt”
”Jag är verkligen skeptisk till om nedskärningarna vi ser beror på verkliga effektivitetsvinster”, säger professorn.? En växande skara företag säger upp personal och pekar på artificiell intelligens som orsak. Men enligt experter är det inte hela sanningen.? AI har blivit en bekväm syndabock för att motivera nedskärningar som i själva verket handlar om helt andra …
Islossning för svensk ekonomi – 9 av 13 parametrar åt rätt håll
Än är svensk ekonomi inte ute ur den långa vintern. Men efter flera år utan betydande tillväxt kan vändningen vara runt hörnet. Kommer svensk ekonomi äntligen att få sin efterlängtade revansch? Med hög arbetslöshet, låg tillväxt och en orolig omvärld vore det en minst sagt välkommen nyhet. Frågar man nationalekonomerna på SCB så talar statistiken …