Glöm Paris och Bali – här är platsen alla vill resa till 2026

Resenärer väljer bort storstäderna och söker sig allt oftare till naturen. Det visar en ny global rapport från Expedia, Hotels.com och Vrbo, som rankar de tio snabbast växande resmålen inför 2026.

Hit ska du resa

Sökningarna efter resor till Big Sky i Montana, USA, har ökat med 92 procent det senaste året, enligt rapporten.

Platsen beskrivs som en dold pärla som nu exploderar i popularitet och som erbjuder allt från världsklassig skidåkning och snowboard på vintern till vandring, mountainbike och forsränning på sommaren.

“Big Sky kanske verkar ha kommit från ingenstans, men det har länge varit känt för utomhusaktiviteter i världsklass”, säger Melanie Fish, reseexpert för Expedia, Hotels.com och Vrbo, till CNBC Make It.

Hon lyfter också fram den växande matscenen, fler familjevänliga aktiviteter och lokala evenemang som faktorer bakom ortens snabbt växande dragningskraft.

Därtill har Big Skys resort One&Only redan utsetts till en av världens bästa.