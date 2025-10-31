Gillar du ost? Bra! – Visar ny studie

En färsk japansk studie, publicerad i Nutrients och rapporterad av Euronews Health, har undersökt sambandet mellan ostkonsumtion och demens hos nästan 8 000 personer över 65 år.

Forskarna fann att deltagare som åt ost minst en gång i veckan hade 24 procent lägre risk att utveckla demens under en treårsperiod jämfört med dem som sällan eller aldrig åt ost.

Ostätare hade 24 procent lägre risk

I absoluta tal drabbades 3,4 procent av ostätarna av demens, jämfört med 4,45 procent bland dem som inte åt.

Skillnaden kan tyckas liten men i folkhälsosammanhang är det en märkbar minskning, menar forskarna bakom studien.

