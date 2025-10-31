Att äta ost minst en gång i veckan kan kopplas till en lägre risk för att utveckla demens, visar en ny japansk studie. Men forskarna varnar för att sambandet ännu inte bevisar att ost skyddar hjärnan, även om resultaten väcker intresse.
Gillar du ost? Bra! – Visar ny studie
En färsk japansk studie, publicerad i Nutrients och rapporterad av Euronews Health, har undersökt sambandet mellan ostkonsumtion och demens hos nästan 8 000 personer över 65 år.
En färsk japansk studie, publicerad i Nutrients och rapporterad av Euronews Health, har undersökt sambandet mellan ostkonsumtion och demens hos nästan 8 000 personer över 65 år.
Forskarna fann att deltagare som åt ost minst en gång i veckan hade 24 procent lägre risk att utveckla demens under en treårsperiod jämfört med dem som sällan eller aldrig åt ost.
Ostätare hade 24 procent lägre risk
I absoluta tal drabbades 3,4 procent av ostätarna av demens, jämfört med 4,45 procent bland dem som inte åt.
Skillnaden kan tyckas liten men i folkhälsosammanhang är det en märkbar minskning, menar forskarna bakom studien.
Möjliga förklaringar bakom sambandet
Enligt forskarna kan ostens innehåll av proteiner, aminosyror och vitamin K2 bidra till att skydda hjärnan. Dessa ämnen är viktiga för nervsystemets funktion och blodkärlens hälsa.
Dessutom tros fermenterade mejeriprodukter påverka inflammation och tarm–hjärna-axeln, faktorer som allt oftare kopplas till kognitiv nedgång.
Men forskarna understryker att studien är observationsbaserad, vilket inte betyder att sambandet bevisar att ost orsakar minskad demensrisk. Livsstil, kostvanor och genetik kan också spela in.
Mer forskning på ost behövs
Tidigare studier i både Europa och Asien har pekat i samma riktning, ett möjligt skyddande samband mellan mejeriprodukter och kognitiv hälsa.
En stor metaanalys från 2023 visade att personer med högre ostkonsumtion hade upp till 20 procent lägre risk för demens.
Men forskarna är överens: fler långtidsstudier krävs innan ost kan rekommenderas som “hjärnmat”.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
