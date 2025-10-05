Färre säten i ekonomi – nu satsar flygbolagen på lyx 

För några år sedan var quiet luxury på agendan. Då ville man inte alls skryta inför omvärlden att man faktiskt badar i pengar. Men nu har vindarna vänt.

Numera vill många, inte minst miljardärerna, visa att de har pengar – genom att glänsa i lyx.

Det är en trend som flygbolagen gärna hoppar på. United, Delta och American Airlines bygger om sina flygplan och minskar antalet ekonomiklassäten för att ge plats åt fler exklusiva premiumkabiner.

Lyx tar över i luften

Caviar, champagne och 27-tumsskärmar. Det är några av inslagen i den nya premiumvärlden som nu tar form över Atlanten. Efter pandemin har resenärer varit villiga att lägga mer pengar på bekvämlighet – och flygbolagen har snabbt svarat på trenden.

United Airlines vd Scott Kirby säger till Bloomberg att bolagen tidigare underskattade efterfrågan.

”Det fanns nog alltid mer efterfrågan på premium, men vi mötte den inte. Vi hade inte tillräckligt med produkter”, säger han.

Nu ändras det. De amerikanska jättarna tävlar om att erbjuda mest lyx i luften, med privata sviter, sängläge och gourmetmat.

Caviar, champagne och 27-tumsskärmar är vanliga inslag i första klass (Foto: Pexels)