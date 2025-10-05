Dagensps.se
Färre säten i ekonomi – nu satsar flygbolagen på lyx 

Lyx
Antalet vanliga säten minskar medan lyxplatserna blir fler (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 05 okt. 2025Publicerad: 05 okt. 2025

De stora amerikanska flygbolagen gör sig redo för en ny typ av resenär – den som hellre betalar extra för komfort, service och avskildhet än jagar billigast biljett. 

För några år sedan var quiet luxury på agendan. Då ville man inte alls skryta inför omvärlden att man faktiskt badar i pengar. Men nu har vindarna vänt. 

Numera vill många, inte minst miljardärerna, visa att de har pengar – genom att glänsa i lyx.

Det är en trend som flygbolagen gärna hoppar på. United, Delta och American Airlines bygger om sina flygplan och minskar antalet ekonomiklassäten för att ge plats åt fler exklusiva premiumkabiner.

Lyx tar över i luften

Caviar, champagne och 27-tumsskärmar. Det är några av inslagen i den nya premiumvärlden som nu tar form över Atlanten. Efter pandemin har resenärer varit villiga att lägga mer pengar på bekvämlighet – och flygbolagen har snabbt svarat på trenden.

United Airlines vd Scott Kirby säger till Bloomberg att bolagen tidigare underskattade efterfrågan.

”Det fanns nog alltid mer efterfrågan på premium, men vi mötte den inte. Vi hade inte tillräckligt med produkter”, säger han.

Nu ändras det. De amerikanska jättarna tävlar om att erbjuda mest lyx i luften, med privata sviter, sängläge och gourmetmat.

Lyx
Caviar, champagne och 27-tumsskärmar är vanliga inslag i första klass (Foto: Pexels)
United går längst – nästan hälften premium

United har lanserat sitt nya kabinkoncept Elevated Interior på Boeing 787-9, som börjar flyga 2026 mellan San Francisco och London samt Singapore. Där blir 99 av totalt drygt 200 säten premium, vilket innebär att nästan hälften av planet tillhör de dyrare klasserna.

De mest exklusiva sätena – Polaris Studio Suites – får dörrar för avskildhet, 27-tums skärmar, liggplatser och servering med kaviar, champagne och pyjamas. United planerar att ha minst 30 sådana flygplan i trafik till 2027.

Enligt flygbolaget ökade intäkterna från premiumklasserna med 5,6 procent under årets andra kvartal, medan ekonomiklassen gick back.

”Fler kunder köper upp sig till premiumprodukten. De säger att det är värt det extra – hur mycket det nu än är – för att få en bättre upplevelse”, säger Kirby.

Delta och American följer efter

Delta har byggt ut sina Delta One-sviter med dörrar och fullt liggläge. Bolagets president Glen Hauenstein uppger att mer än hälften av Deltas intäkter nu kommer från premiumprodukter, tilläggstjänster och kreditkort.

American Airlines lanserade i juni sina nya Flagship Suites på Boeing 787-9, som också kommer att byggas in i företagets 777- och Airbus-plan. De nya sviterna får dörrar, mer utrymme, liggplatser, trådlös laddning och flerrättersmenyer.

Ekonomin pressas bakåt till förmån för lyx

Utvecklingen sker på bekostnad av de vanliga ekonomiklassresenärerna. Idag har trycket på premiumplatserna blivit så stort att lyxbiljetterna säljer slut. 

“För första gången någonsin har vi behövt utöka första klass. Det trodde jag aldrig skulle hända”, sa Lufthansas vd Carsten Spohr i fjol

Samtidigt minskar antalet vanliga säten längst bak i planet.

Enligt Deutsche Bank har intäkterna från premiumresor vuxit snabbare än intäkterna från ekonomiklass det senaste decenniet. 

De mest betalningsstarka kunderna är dessutom lojala, ofta genom kreditkort och bonusprogram – något som ger flygbolagen stabila inkomster även under ekonomiska nedgångar.

Emily Weiss, senior managing director på Accenture, säger till Bloomberg att resenärernas krav på komfort har förändrats:

”Det har skett en sådan förändring där konsumenternas förväntningar är högre än någonsin”.

Här kan du läsa mer om lyxtrenden på flyget.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

