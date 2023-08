Skärgårdshistoria och fururomantik på Singö

Fururomantik i klassisk sommarstuga

Via entrén och hallen kliver du rakt in i det stora vardagsrummet i anslutning till köket. Stora fönster vetter mot vattnet och via vardagsrummet når du altanen som löper runt huset.

Här ser tiden ut att ha stått stilla och trä och furu dominerar.

Stora fönster med utsikt mot vattnet i köket. (Foto: Sjönära Fastigheter).

Vardagsrummet med stora fönster och utgång till altanen. (Foto: Sjönära Fastigheter).

Vardagsrummet med öppen spis ligger i anslutning till köket. (Foto: Sjönära Fastigheter).

Altanen löper runt huset och är delvis under tak. (Foto: Sjönära Fastigheter).

Ett perfekt generationsboende

Från altanen nås även ett hus som är något mindre på 69 kvadratmeter, men likväl fullt utrustat med allt som krävs för ett eget hushåll.

Sovplatser på det charmiga loftet i gästlägenheten. (Foto: Sjönära Fastigheter).

Allrum och matplats i det mindre huset. (Foto: Sjönära Fastigheter).

Det gör fastigheten på Singö till en plats där flera generationer eller gäster kan umgås utan för den sakens skull gå på varandra.

Som om detta inte skulle vara nog ryms flera gäster i det charmiga härbret längre ned på tomten vid strandkanten.

Matgrupp på altanen med utsikt över vattnet. (Foto: Sjönära Fastigheter).

Det charmiga härbret väntar nere vid strandkanten. (Foto: Sjönära Fastigheter).

Sol från morgon till kväll

Pricken över i:t är den härliga tomten med egen strand och brygga som sluttar från husen ned mot vattnet.

Blommor, buskar och träd som varierar efter årstid samsas med plana ytor och klipphällar. Bär finns det också gott om då både lingon, hallon, havtorn, blåbär och smultron kan plockas direkt från tomten.

Tomten rymmer träd, buskar och bär kan plockas direkt. (Foto: Sjönära Fastigheter).

Egen sandstrand med plats för bad och lek. (Foto: Sjönära Fastigheter).

Den stora bryggan har plats för flera båtar. (Foto: Sjönära Fastigheter)

Singö – välbevarad skärgårdshistoria

Singö andas skärgårdshistoria med bevarad bebyggelse från 1700-talet, inklusive den vackra träkyrkan som är en av skärgårdens äldsta.

På ön finns mataffär med ombud för Systembolaget och Apotek. Precis före Singö ligger Grisslehamn med hotell, restaurang och gästhamn.

Hela härligheten är till salu för 8,9 miljoner kronor. Ett kap för en sjötomt i Stockholms skärgård.

