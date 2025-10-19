Snart är det dags! Gnistrande puder, kall luft som bitar i kinderna, goggles som immar igen lagom till lunch och en hy som plötsligt känns som pergament. Vinterväder, höga höjder, full fart nedför skidbacken och även din hjälm sätter hud och hår på prov.
Den ultimata guiden till hudvård i skidbacken
Här gör vi ett försök att samla allt du behöver veta för att känna dig som dig själv, även efter en heldag på 1 500 meters höjd.
Ta i när du tänker SPF i skidbacken
I alperna är UV-nivåerna högre, snön reflekterar och det är lätt att bränna sig i solen. I en artikel i Condé Nast Traveller påpekar hudläkaren Paul Banwell:
“Detta kan verkligen öka risken för hudcancer under vintern. Därför måste solskyddet på redan till frukost, även de molniga dagarna”.
Banwell påminner också om detaljerna vi ofta missar:
“Applicera på allt som exponeras, även under hakan, UV reflekteras av snön. Och var särskilt noga kring ögonen, använd solskydd runt ögonen och bär riktiga skidglasögon. Huden på ögonlocken är tunn och skadas lätt av solen”.
Dermatologen Anjali Mahto säger i samma artikel att ett ett bredspektrigt solskydd med minst SPF 30 är avgörande för att skydda mot UV ovanifrån och reflektionen från snön.
Kvällsrutin som räddar dagen
Kyla, vind, sol och torr inomhusluft tär på hudens skydd. Estetiska läkaren Sindhu Siddiqi beskriver i artikeln i Condé Nast Traveller hudbarriären som din yttersta sköld. När den störs leder det till torrhet och inflammation.
Hon tipsar om att satsa på lugnande serum dagtid och en rikare kräm med ceramider och hyaluronsyra. Är du trogen retinol, ge huden ledigt från det i skidbacken. Fokusera på fett och fukt i stället.
På kvällen tipsar hon om att byta till fylligare hudvård och att en droppe ansiktsolja ovanpå låser in värdefull fukt.
“Överdosera inte syror när luften är torr. I extremt klimat, använd en mild, gärna krämig rengöring och undvik hett vatten som torkar ut ytterligare”, säger Siddiqi och fortsätter:
“Lätt PHA eller mjölksyra någon gång i veckan kan räcka för att hålla hudens yta jämn, men låt återfuktningen göra grovjobbet.”
Första hjälpen för hjälmhåret
Kyla utomhus och torr värme inomhus är lite som att drabbas av dubbeltrubbel. Hårstylisten Adam Reed förklarar varför:
“Temperaturskiftet mellan kyla och uppvärmda miljöer kan skada håret.”
Frisören Sam McKnight fyller i:
“I backen skyddar du håret enklast genom att lägga näring i lager och täcka det med mössa eller scarf. Sätt upp håret i en fläta eller kamma det slätt bakåt och fäst det i en låg, tvinnad knut, det håller håret borta från både UV och ansikte. Avsluta gärna med en lätt hårolja i topparna för att hålla frissigt hjälmhår i schack.
Fakta Perfect Weekend – Snabbguide
- Hudvård med minst SPF 30, SPF-stick i fickan för påfyllning under dagen
- Kom ihåg SPF på ögonlock, läppar, näsa, haka och hårfäste
- Ansiktskräm med ceramider och ansiktsolja, mild rengöring
- Optimal hjälmfrisyr är fläta eller låg knut
- Hårvård med leave-in produkter och hårsnoddar som inte sliter
- Skydda ögonen med solglasögon och skidglasögon med bra UV-skydd
Topp 10 – produkter för hud och hår i skidbacken
- La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Invisible Fluid SPF50+, 50 ml, ca 183 kr.
- Shiseido Clear Suncare Stick SPF50+, 20 g, ca 595 kr.
- Heliocare 360 Oil-Free Gel SPF50, 50 ml, från ca 249 kr.
- La Prairie Cellular Swiss UV Protection Veil SPF50, 50 ml, ca 2 570 kr.
- SkinCeuticals A.G.E. Interrupter Advanced, 48 ml, ca 2 190 kr.
- Augustinus Bader The Face Oil, 30 ml, ca 2 650 kr.
- Drunk Elephant Bora Barrier Repair Cream, 50 ml, ca 609 kr.
- Sunday Riley ICE Ceramide Moisturising Cream, 50 g, ca 809 kr.
- Clinique Take The Day Off Cleansing Oil, 200 ml, ca 369 kr.
- Kérastase Première Masque Filler Réparateur, 200 ml, ca 800 kr.
Obs: Vänligen notera att priserna är vägledande och kan variera mellan återförsäljare och kampanjer vid köptillfället.
Källa: Condé Nast Traveller, The ultimate ski skincare guide, december 2024. Citat återgivna enligt Condé Nast Traveller och översatta från engelska.
