Den ultimata guiden till hudvård i skidbacken

Här gör vi ett försök att samla allt du behöver veta för att känna dig som dig själv, även efter en heldag på 1 500 meters höjd.

Ta i när du tänker SPF i skidbacken

I alperna är UV-nivåerna högre, snön reflekterar och det är lätt att bränna sig i solen. I en artikel i Condé Nast Traveller påpekar hudläkaren Paul Banwell:

“Detta kan verkligen öka risken för hudcancer under vintern. Därför måste solskyddet på redan till frukost, även de molniga dagarna”.

Fega inte med SPF i skidbacken, använd även solskydd runt ögonen och bär riktiga skidglasögon säger experten. Foto: Mads Schmidt Rasmussen/Unsplash

Banwell påminner också om detaljerna vi ofta missar:

“Applicera på allt som exponeras, även under hakan, UV reflekteras av snön. Och var särskilt noga kring ögonen, använd solskydd runt ögonen och bär riktiga skidglasögon. Huden på ögonlocken är tunn och skadas lätt av solen”.

Dermatologen Anjali Mahto säger i samma artikel att ett ett bredspektrigt solskydd med minst SPF 30 är avgörande för att skydda mot UV ovanifrån och reflektionen från snön.