De nya wellness-trenderna för 2024

Spa och skönhetsbehandling – enbart för kvinnor? Nä knappast nu längre.

Män läggs in för behandlingar, där de ska må bra både i kropp och själ.

Wellness ökar i omsättning

Faktum är att det är en rejäl kassako för hela wellness-branschen, för nu är båda könen villiga att spendera rejäla summor på att må bra.

Segmentet går spikrakt uppåt, vi kanske håller igen när det gäller andra utgifter, men knappast för att ta hand om oss själva, att skämma bort dig själv genom en massage eller två. För två år sedan var det globala wellness-segmentet värt 5,6 biljoner dollar. Om tre år ligger den siffran på 8,5 biljoner dollar, uppger Fortune.

Siktar in sig på männen

För bolagen som vill locka nya kunder gäller det givetvis att komma på nya trender, som ska locka oss att må ytterligare lite bättre. För 2024 siktar industrin därför fortsatt in sig på män – som genom olika retreats och program ska lära sig att öppna upp sig mer, att inte hålla tillbaka sina känslor. Trenden har fått namnet “From Manning Up to Opening Up”, där män alltså ska bli mindre macho, och ha ett öppet sinne.

En annan trend är att satsa mer på intellektuell stimulans, och ta med besökaren på till exempel museum och andra konstnärliga friskvårdsupplevelser.

Må bra mentalt

Retreats kombinerade med långa pilgrimsfärder kommer bli ännu större under året, och samtidigt som vi lever allt längre så är den nya trenden att lägga stor vikt vid det mentala välbefinnandet, som därmed leder till att vi blir lyckligare – och med en frisk knopp får vi även en frisk kropp.

Wellness-turism är den nya flugan, där vi inte bara ska resa bort och ligga och lata oss vid en pool, utan ta del i aktiviteter, som till exempel yoga och vandringar – som på djupet gör nytta i längden.

