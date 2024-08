Yachten som är ulven i fårakläderna

Annonsen passerar obemärkt förbi i skrollandet.

En vit större motorkryssare som ser ut att ha haft sina bästa dagar och som inte väcker något som helst intresse eller ha-begär.

Men när jag av någon anledning ändå ger texten 15 sekunder, stannar jag upp. Här döljer sig något. Något som på många, många sätt gör annonsen mer än läsvärd.

Håller med – den ser inte så mycket ut för världen i dag. Men under fårakläderna, döljs en av den klassiska båtvärldens allra ballaste yachter…. (Foto: Facebook)

Leksakerna som världens rikaste omger sig med, har för det mesta en ovanligt kort tid i strålkastarljuset. Lika omåttligt uppmärksammade och populära de är som nya – lika iskalla och bortglömda är de några år senare när trenderna har vänt.

Detta gäller självklart allra främst konsumtionsprodukter som snabbt ändrar sig efter trender, marknadsrörelser och mode. Och bland dessa finns också lyxmarknaden av både bilar och båtar.

Snabbt och bekvämt

Innan börskraschen 1929 var det allra hetaste mode att sommartid ta båten till jobbet på Wall Street. Från sommarställen kring New York gick det en strid ström av snabba och bekväma motorkryssare in till bojar eller bryggplatser vid New York Yacht Club anläggning.

ANNONS

Det var hit, till New York Yacht Clubs hamn vid 26:e gatan, som kosan styrdes under morgontimmarna. (Foto: ur Yachts in a hurry)

En av de absolut snabbaste var den låga och slanka Vampire. En extrem yacht inriktad enkom på att så snabbt och bekvämt ta sig ägare fram till Manhattan och jobbet.