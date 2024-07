En flytande 1930-talsikon är till salu

Få ägare

En av hemligheterna bakom hennes historia är just att hon inte haft så många ägare genom åren, samt att hon alltid skötts och aldrig hamnat i ett behov av totalrenovering.

Om begreppet “trivsam miljö” skulle definieras, är det nog ombord på Justice det skulle göras. (Foto: worthavenueyachts)

Nu har dock hennes ägare sedan 19 år tillbaka, beslutat sig för att åldern har tagit ut sin rätt och Justice måste få gå vidare.

Ombord finns sjävklart alla bekvämligheter du kan tänka dig.

ANNONS

Hon är i grunden en daycruiser i allra finaste kostym, men har även ett antal hytter så du och några av dina gäster kan övernatta bekvämt ombord.

Goda fartresurser

Som den äkta commuter hon är, har hon fartresurser som en racer. Dubbla Iveco-dieslar på 825 hästar styck, ger henne en bekväm toppfart på 32 knop.

Bråttom till staden med stil? Ombord på Justice blir pendlingen från skärgården bara en njutning. (Foto: (Foto: worthavenueyachts))

Som C. Philip Moore, författare av den fantastiska boken “Yachts in a hurry” skrev om henne:

“If there were a commuter-fleet leader it would have to be Captain Tombs onboard Jessica.”

Så ta chansen nu att bli ägare till en av den klassiska båtvärldens verkliga ikoner – när den nu är till salu.

Här är länken till mäklaren som hjälper dig med alla detaljer.

ANNONS

Här kan du också köpa världens äldsta superyacht. Dagens PS.