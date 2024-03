Sommarens största vattenleksak är här

Företag

Sverige – ett historiskt toppland för patent

Under de senaste 120 åren har Sverige legat i världstoppen för ett antal patent. En unik bedrift som vi faktiskt har fattigdom att tacka för. Under hela 1900-talet har Sverige varit ett av de länder som varje år registrerat flest nya patent. Så även under 2023 då Sverige kom tvåa på patent-per-capita-listan efter Schweiz. Sverige …