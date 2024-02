Ska ryska oligarker fråntas äganderätten?

Att det är oroligt och minst sagt lite skakigt i världen skulle nog få argumentera emot. I både Europa och mellanöstern rasar krig. Under året ska nära hälften av världens befolkning gå till vallokalerna för att rösta. Under 2023 såg vi den snabbaste ränteuppgången någonsin och en börs som åkte jojo för att avsluta året …

Upphäva äganderätten

Amerikanska myndigheter har därför lämnat in en begäran för att kunna upphäva Suleiman Kerimovs äganderätt för att därefter kunna sälja yachten, som värderas till drygt tre miljarder kronor, på den öppna marknaden.

Fallet försvåras ytterligare av att Kerimov hävdar att han inte är yachtens juridiska ägare och har försökt att dölja sitt ägande genom ett nystan av skalbolagsaffärer.

Amadea är inget litet eller billigt fartyg att underhålla. (Foto: Yachtcharterfleet)

De amerikanska myndigheterna har dock krävt Kerimov på underhållskostnaderna sedan beslagtagandet. Detta har Kerimov dock vägrat betala, vilket i sin tur kommer användas mot honom i domstolen.

Spännande utslag

Ett juridiskt intressant fall som kommer underlätta eller försvåra för myndigheter runt om i världen kring hanterandet av alla beslagtagna föremål och egendomar kopplade till Ukraina-kriget,

Vil du följa fallet heter det : US v. M/Y Amadea, 23-cv-09304, US District Court, Southern District of New York (Manhattan).

