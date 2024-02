Hållbart på sjön – återvinningsbar och elbåt

Motor

Lotus elbilar hamnar på New York-börsen

Genom en Spac-affär hamnar nu Lotus elbilar på Nasdaq i New York. Det är därmed andra gången som sportbilmärket hamnar på börsen. Lotus noterades redan 1968 och under fredagen är det dags för elbilsdivisionen att hamna på New York-börsen. Spac-affären sker med L Catterton Asia Acquisition Corp, LLCC, som tittade närmare på 80 bolag innan …