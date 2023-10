Von der Leyen: Råder nolltolerans mot hat inom EU

“Pengarna som Finland betalar används av Ryssland för att döda”, säger professorn i rysk miljöpolitik vid Helsingfors Universitet, Veli-Pekka Tynkkynen. EU-länderna gjorde sig av med sitt energiberoende av Ryssland under 2022 – iallafall nästan hela EU. Det var ett plötsligt och otrevligt uppvaknande för Europa, som så länge varit beroende av billig gas och olja …

Sjukhuset al-Ahli förstördes i ett flyganfall under tisdagen av israeliska försvarsmakten. Hundratals civila uppges ha omkommit i attacken, enligt sjukvårdsmyndigheterna i Gaza. Det gamla sjukhuset grundades av engelska missionärer för 150 år sedan. Nu står det i ruiner. Bland rasmassorna uppskattar palestinska sjukvården att 500 kroppar efter avlidna ligger begravda. Raketanfallet mot sjukhuset al-Ahli var …

Det är just nu tätt mellan presskonferenserna för Ulf Kristersson, som under onsdagen deltog vid en ceremoni i centrala Bryssel för att hedra de två svenskar som under måndagen dödades, i vad som då bedömdes vara ett attack riktad mot Sverige.

Något som sedan kunde fastställas under tisdagens pressträff i Rosenbad, då statsministern bekräftade att terrordådet var direkt riktat mot Sverige som nation.

Detta kort efter att gärningsmannen bakom attacken, skjutits till döds på ett café i Bryssel, vilket Dagens PS då kunde rapportera.

“För det första ska vi värna vårt öppna demokratiska samhälle, vi ska stå upp och fast vid våra egna värderingar. Det är inte vi som ska anpassa oss efter terrorister”, sade statsministern då.

Gemensam presskonferens

När han, tillsammans med Belgiens premiärminister Alexander de Croo och EU-kommissionens ordförande Ursula van der Leyen höll en gemensam presskonferens under onsdagen, kvarstod den retoriken.

“Vi är inte de som ska ändra vårt sätt att leva”, sade Kristersson.

Något som såväl Alexander de Croo stöttade honom i.