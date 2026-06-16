Det signerade avtalet mellan Iran och USA är det givna samtalsämnet på G7-mötet i Frankrike just nu. Men det finns ett problem: världsledarna får inte läsa texten.
Världsledarnas problem – får inte läsa Iran-avtalet
USA:s president Donald Trump säger att han nyligen har slutit ett avtal med Iran.
Trots att överenskommelsen formellt undertecknades digitalt i söndags har dock varken Washington eller Teheran offentliggjort den cirka en och en halv sida långa texten.
Världsledarna på G7-mötet i schweiziska Évian-les-Bains försöker fortfarande förstå innehålletet i det uppmärksammade avtalet.
Skjutit upp offentliggörandet
Frågan dominerade diskussionerna när G7-ledarna samlades till middag vid Genèvesjön på måndagskvällen, skriver CNN.
Enligt uppgifter till amerikanska medier lämnade flera deltagare mötet utan att ha fått någon tydligare bild av överenskommelsens innehåll.
Trump har signalerat att avtalet kommer att offentliggöras, men lämnat olika besked om tidpunkten.
Medan tjänstemän tidigare uppgett att texten kan publiceras före en planerad ceremoni i Schweiz på fredag har presidenten senare sagt att offentliggörandet sannolikt sker först därefter.
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Flera viktiga frågor
Osäkerheten gäller bland annat framtiden för Hormuzsundet, den strategiskt viktiga sjövägen för globala oljeleveranser.
Trump har hävdat att passagen ska vara permanent avgiftsfri, medan iranska företrädare framhållit att landet fortsatt kommer att kontrollera sundet och vid behov kunna ta ut avgifter.
Även Irans kärntekniska program återstår att lösa. Kommande tekniska förhandlingar väntas behandla frågor om landets lager av höganrikat uran, avancerade centrifuger och framtida internationella inspektioner.
Samtidigt försöker USA bygga stöd för en omfattande återuppbyggnadsfond för Iran.
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Väckt kritik på egna sidan
Enligt amerikanska företrädare hoppas Washington att gulfstater som Qatar, Förenade Arabemiraten och Egypten ska bidra till en fond på omkring 300 miljarder dollar.
På tisdagen väntas ledarna för dessa länder delta i särskilda samtal med G7-gruppen. Flera av staterna har spelat viktiga roller bakom kulisserna under förhandlingarna mellan USA och Iran.
Bristen på detaljer har även väckt kritik bland Trumps egna anhängare.
Vill veta detaljerna
Konservativa debattörer har ifrågasatt varför avtalet fortfarande hålls hemligt och krävt att administrationen offentliggör dokumentet.
För europeiska regeringar innebär oklarheterna ett dilemma.
Flera länder har signalerat vilja att bidra till säkerheten i Hormuzsundet efter kriget, men vill först veta exakt vilka åtaganden som ingår i den nya överenskommelsen mellan Washington och Teheran.
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