Världsledarnas problem – får inte läsa Iran-avtalet

Flera viktiga frågor

Osäkerheten gäller bland annat framtiden för Hormuzsundet, den strategiskt viktiga sjövägen för globala oljeleveranser.

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Trump har hävdat att passagen ska vara permanent avgiftsfri, medan iranska företrädare framhållit att landet fortsatt kommer att kontrollera sundet och vid behov kunna ta ut avgifter.

Även Irans kärntekniska program återstår att lösa. Kommande tekniska förhandlingar väntas behandla frågor om landets lager av höganrikat uran, avancerade centrifuger och framtida internationella inspektioner.

Samtidigt försöker USA bygga stöd för en omfattande återuppbyggnadsfond för Iran.

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Väckt kritik på egna sidan

Enligt amerikanska företrädare hoppas Washington att gulfstater som Qatar, Förenade Arabemiraten och Egypten ska bidra till en fond på omkring 300 miljarder dollar.

På tisdagen väntas ledarna för dessa länder delta i särskilda samtal med G7-gruppen. Flera av staterna har spelat viktiga roller bakom kulisserna under förhandlingarna mellan USA och Iran.

Bristen på detaljer har även väckt kritik bland Trumps egna anhängare.

Vill veta detaljerna

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Konservativa debattörer har ifrågasatt varför avtalet fortfarande hålls hemligt och krävt att administrationen offentliggör dokumentet.

För europeiska regeringar innebär oklarheterna ett dilemma.

Flera länder har signalerat vilja att bidra till säkerheten i Hormuzsundet efter kriget, men vill först veta exakt vilka åtaganden som ingår i den nya överenskommelsen mellan Washington och Teheran.

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