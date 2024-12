Vänskapen med Trump bra för affärerna

Hälsa

Tio tips om träning – om du behöver nyårslöften

Ett nytt år är en oskriven bok vi skriver nyårslöften i. Här är tio tips om det du skriver handlar om hur du tänker träna under 2025. Det sägs redan i Bibeln att inget är nytt under solen. Uttrycket kom till oss via latinet – Nihil sub solen ovum – men har sitt ursprung i …