Gränslös Elon Musk vill ha en egen stad – eller två

Under de senaste åren har Elon Musk skapat en allt större förankring för sin verksamhet i Texas.

Han har flyttat företag från Kalifornien och byggt kontor, lager och fabriker på flera platser i delstaten.

Nu vill den alltmer gränslöse Musk skapa en egen stad. Efter att länge ha talat om plane, försöker han nu förverkliga staden. Namnet ska bli Starbase och platsen södra Texas, där hans SpaceX är baserat.

Formell ansökan

I flera år har planen stannat vid att vara just en plan, bland annat för att det krävs ett visst antal invånare och stöd från en majoritet av dem.

Men under de senaste åren har SpaceX-anställda flyttat in i renoverade hem från 1950-talet och tillfälliga bostäder nära raketföretaget.

Under december har man tagit det första stora steget genom att samla in underskrifter och lämna in en ansökan om att få hålla val, skriver New York Times.

Om den godkänns kommer invånarna att få rösta fram tre tjänstepersoner, däribland stadens första borgmästare.

En sådan har Elon Musk redan hittat. Förslaget är att Space X:s säkerhetschef Gunnar Milburn ska få den historiska rollen.