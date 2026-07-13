Statsvetarens dom: Trump är ingen diktator – han är Jokern

Handlingar som gynnar honom

Det kommer samtidigt som USA precis har firat sitt 250-årsjubileum, och många kritiserar presidenten för att styra landets ekonomi och börser så att de enbart gynnar honom själv.

”Låt oss säga det rakt ut: det har aldrig funnits en president som är så korrupt som Donald Trump”, skriver exempelvis Rolling Stone.

Money Week argumenterar inte för att tricksterledare nödvändigtvis är bättre eller sämre än traditionella ledare.

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I stället framhålls att deras framväxt är ett symptom på djupare samhällsförändringar: ekonomisk osäkerhet, teknologisk omvandling, globalisering och minskat förtroende för etablerade institutioner. Dessa krafter skapar en miljö där okonventionella aktörer som Trump har större möjligheter att vinna inflytande.

Mörk version

I den miljön passar Jokern in perfekt, eftersom Jokern kan ses som en mörk version av trickster-arketypen.

Trickstern är en gammal mytologisk figur som bryter mot regler, avslöjar hyckleri och skapar förändring genom kaos. Jokern är en modern tolkning där samma energi ofta drivs till sin yttersta och destruktiva form.

Trumps roll beskrivs som att ”döda USA:s grundläggande myt” och vända utvecklingen för globaliseringen.

”Karnevalesk fars”

Den ”regelstyrda ordningen” ersätts inte av ”ohämmad amerikansk imperialistisk makt”, utan av en ”karnevalesk fars”, fastställer Money Week.

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