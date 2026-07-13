Glöm de vanliga anklagelserna om tyranni och envälde. En ny analys menar att Donald Trumps USA styrs av en helt annan arketyp: Hovnarrar och gränsöverskridande kaosskapare. Välkommen till den politiska nihilismens guldålder, där målet inte är att styra – utan att bränna ner etablissemanget.
Statsvetarens dom: Trump är ingen diktator – han är Jokern
Donald Trump har som bekant kastat om hur vi är vana att se politiker ordentligt.
Han är ingen ”vanlig” politiker som man kan förvänta sig ett visst agerande från. Länder och ledare drabbas ofta direkt, när den amerikanske presidenten hotar dem på olika sätt, och senaste landet att drabbas är Spanien.
Trump lever farligt – som trickster
Trump lever också farligt, han har redan klarat livhanken efter några mordförsök, och enligt uppgifter är Iran ute efter att avsluta hans liv.
Trump beskrivs vidare ofta som något av en trickster, som varken är god eller ond utan fungerar som en kraft som skapar förändring genom att bryta mot regler och vända upp och ned på invanda mönster.
I dagens politik, ekonomi och näringsliv uppger Money Week att denna typ av personlighet blivit allt vanligare.
Handlingar som gynnar honom
Det kommer samtidigt som USA precis har firat sitt 250-årsjubileum, och många kritiserar presidenten för att styra landets ekonomi och börser så att de enbart gynnar honom själv.
”Låt oss säga det rakt ut: det har aldrig funnits en president som är så korrupt som Donald Trump”, skriver exempelvis Rolling Stone.
Money Week argumenterar inte för att tricksterledare nödvändigtvis är bättre eller sämre än traditionella ledare.
I stället framhålls att deras framväxt är ett symptom på djupare samhällsförändringar: ekonomisk osäkerhet, teknologisk omvandling, globalisering och minskat förtroende för etablerade institutioner. Dessa krafter skapar en miljö där okonventionella aktörer som Trump har större möjligheter att vinna inflytande.
Mörk version
I den miljön passar Jokern in perfekt, eftersom Jokern kan ses som en mörk version av trickster-arketypen.
Trickstern är en gammal mytologisk figur som bryter mot regler, avslöjar hyckleri och skapar förändring genom kaos. Jokern är en modern tolkning där samma energi ofta drivs till sin yttersta och destruktiva form.
Trumps roll beskrivs som att ”döda USA:s grundläggande myt” och vända utvecklingen för globaliseringen.
”Karnevalesk fars”
Den ”regelstyrda ordningen” ersätts inte av ”ohämmad amerikansk imperialistisk makt”, utan av en ”karnevalesk fars”, fastställer Money Week.
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