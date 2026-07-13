Fotbollsfans kan vara dåliga förlorare. Flygbolag brukar vara ännu sämre. Men när Norge åkte ur fotbolls-VM mot England i kvartsfinalen valde lågprisbolaget Norwegian en annan väg: de betalade sitt vad med ett leende – och en kampanj.
När Norge åkte ur fotbolls-VM – bytte flygbolaget till konkurrentens logga
Ett vad som blev dyrt för stoltheten
Inför kvartsfinalen mellan Norge och England utmanade Norwegian konkurrenten British Airways på Instagram.
Reglerna var enkla runt detta fotbolls-VM. Vann Norge skulle British Airways tillfälligt byta sin logotyp mot Norwegians. Vann England fick Norwegian göra tvärtom.
Det lät som en lysande idé. Ända tills domaren blåste av matchen, rapporterar Euronews.
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England vände i fotbolls-VM – och Norwegian höll sitt löfte
Norge tog ledningen och började kanske redan fundera på hur British Airways logga skulle se ut i rött och vitt.
Sedan vaknade England.
Två mål senare var VM-äventyret över – och Norwegian fick snällt byta sin profilbild i sociala medier till British Airways logotyp.
Det är inte varje dag ett flygbolag frivilligt sätter konkurrentens märke på sin egen fasad. Men ett vad är ett vad.
Flygbolagen bjöd på oväntad vänskap
British Airways nöjde sig inte med segern på planen.
I ett skämtsamt svar skrev bolaget att rivaliteten bara varade i 90 minuter och att de två flygbolagen fortfarande är vänner. De erbjöd till och med Norwegians sociala medier-team en tur- och returresa mellan London och Norge.
Det är ungefär så nära en flygbranschens kärlekshistoria man kommer utan att någon delar bonuspoäng.
Förlusten i fotbolls-VM blev en rea
Norwegian lät inte nederlaget gå till spillo.
I stället lanserade bolaget en blixtrea på flygresor till Norge och England och döpte kampanjen till ”Norwenglish”.
Det är ett klassiskt exempel på att göra lemonad av en sur citron – eller kanske en billig weekend av en VM-förlust.
Ibland är det inte laget som vinner matchen som står för dagens bästa spel. Det gör marknadsavdelningen.
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