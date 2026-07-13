När Norge åkte ur fotbolls-VM – bytte flygbolaget till konkurrentens logga

England vände i fotbolls-VM – och Norwegian höll sitt löfte

Norge tog ledningen och började kanske redan fundera på hur British Airways logga skulle se ut i rött och vitt.

Sedan vaknade England.

Två mål senare var VM-äventyret över – och Norwegian fick snällt byta sin profilbild i sociala medier till British Airways logotyp.

Det är inte varje dag ett flygbolag frivilligt sätter konkurrentens märke på sin egen fasad. Men ett vad är ett vad.

Norwegian tog nederlaget med humor och bytte tillfälligt sin logotyp efter förlusten. Foto: Instagram

ANNONS

Flygbolagen bjöd på oväntad vänskap

British Airways nöjde sig inte med segern på planen.

I ett skämtsamt svar skrev bolaget att rivaliteten bara varade i 90 minuter och att de två flygbolagen fortfarande är vänner. De erbjöd till och med Norwegians sociala medier-team en tur- och returresa mellan London och Norge.

Det är ungefär så nära en flygbranschens kärlekshistoria man kommer utan att någon delar bonuspoäng.

Förlusten i fotbolls-VM blev en rea

Norwegian lät inte nederlaget gå till spillo.

I stället lanserade bolaget en blixtrea på flygresor till Norge och England och döpte kampanjen till ”Norwenglish”.

Det är ett klassiskt exempel på att göra lemonad av en sur citron – eller kanske en billig weekend av en VM-förlust.

Ibland är det inte laget som vinner matchen som står för dagens bästa spel. Det gör marknadsavdelningen.

ANNONS