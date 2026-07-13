Republikanen Lindsey Graham avled på söndagen, 71 år gammal. Hans död väntas försvåra Donald Trumps arbete med att få igenom flera av sina viktigaste lagförslag i senaten.
Lindsey Grahams död skakar Trumps agenda i senaten
Graham var ordförande för senatens budgetutskott och satt även i utskotten för anslag, rättsfrågor samt miljö och offentliga arbeten. Han var känd för sin förmåga att samarbeta över partigränserna och för att fungera som en viktig länk mellan Vita huset och kongressen.
Hans bortgång kommer samtidigt som republikanerna försöker driva igenom flera av Trumps prioriterade reformer inför mellanårsvalet i november. Bland de mest betydelsefulla frågorna finns SAVE America Act, ett lagförslag som skulle införa krav på väljar-ID och bevis på amerikanskt medborgarskap vid röstning.
”Det här är ett stort bakslag för SAVE America Act. Han drev den frågan oerhört hårt”, säger Trump i en intervju med NBC Meet the Press.
Budget och militära satsningar påverkas
Graham väntades också spela en nyckelroll i arbetet med ett tredje budgetpaket genom den så kallade budgetförsoningsprocessen (reconciliation), som gör det möjligt att anta vissa budgetrelaterade lagar med enkel majoritet.
Paketet väntades innehålla satsningar på det amerikanska försvaret, åtgärder mot höga levnadskostnader samt insatser mot bedrägerier. Grahams död lämnar nu budgetutskottet utan ordförande och skapar osäkerhet kring den fortsatta processen.
Stark förespråkare för Ukraina
Lindsey Graham var under många år en av kongressens starkaste förespråkare för amerikanskt stöd till Ukraina i kriget mot Ryssland. Han arbetade aktivt för att övertyga Trump om fortsatt militärt och ekonomiskt stöd och hade nyligen återvänt från ett besök i Ukraina när han avled.
Bara dagar före sin död meddelade Graham dessutom att han tillsammans med flera senatorer nått en överenskommelse med Vita huset om ett nytt sanktionspaket riktat mot Ryssland.
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