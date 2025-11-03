USA höjer avgifterna – att resa in blir dyrare än någonsin

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Svenska reaktioner – “ytterligare en spärr för långresor”

“Flera svenska resebolag och medier har reagerat starkt. Enligt Ticket har resandet till USA redan minskat med drygt 22 procent jämfört med förra året. ‘Vi ser en tydlig nedgång i bokningarna till USA, delvis på grund av den politiska situationen, och den här höjningen riskerar att bli ännu en faktor som påverkar resandet negativt’, säger Tiyoneh Jah på Ticket till Cision.”

“Resemagasinet Vagabond rapporterar samtidigt att bokningarna till USA har rasat med nästan 17 procent under 2025. De beskriver avgiftshöjningen som ett ‘jättekliv bakåt’ för USA:s attraktionskraft som turistland. Flera reseexperter uppmanar nu svenskar att ansöka om ESTA före 30 september för att slippa den högre avgiften – något som kan spara en familj på fyra närmare 800 kronor.”

“Även Dagens PS Perfect Weekend konstaterar att det för en svensk familj innebär en kostnad på omkring 1 600 kronor bara i ESTA-avgifter – innan man ens har hunnit köpa sin första bagel på JFK.”

Dyrare – men ingen katastrof

“Houston-baserade migrationsjuristen Steven Brown säger till CNN att höjningarna i sig knappast kommer stoppa någon från att resa. Men han är mer bekymrad över den nya ‘visa integrity fee’ på 250 dollar som väntar för resenärer från länder utanför visumundantaget.”

“Det låter som ett skämt, men är det inte. ‘Det blir intressant att se hur detta fungerar’, säger Brown. ‘Vem håller koll på att man följer reglerna? Hur får man pengarna tillbaka om man inte gör det?'”

“Även advokatfirman Fragomen, som specialiserar sig på global migration, bekräftar att avgifterna träder i kraft sista september. De beskriver förändringarna som en del av ‘H.R. 1 Implementation Package’, där ökade avgifter är tänkta att balansera federala kostnader för administration och säkerhet.”

Las Vegas utan besökare är som ett kasino utan el. (Foto: Canva)

Turismen till USA i fritt fall

“Det hela kommer samtidigt som utländska besök till USA minskar dramatiskt. Enligt World Travel and Tourism Council väntas landet tappa 12,5 miljarder dollar i internationell turistkonsumtion under 2025 – ensam bland 184 analyserade ekonomier att faktiskt backa i år.”

“Som CNN:s reporter Natasha Chen konstaterade redan i våras: ‘Kanadensare och andra utländska turister håller sig helt enkelt borta’. Det verkar som att även frihetsgudinnan behöver en bra marknadsföringsbyrå just nu.”

En Trump-räkning för framtidens resenärer

“Höjningarna är alltså inte Bidens verk utan resultatet av en av Donald Trumps ‘vackra lagar’, som nu implementeras bit för bit. Att kalla den ‘beautiful’ är kanske en smula optimistiskt – för den som ska betala blir det mest dyrt.”

“För svenska resenärer betyder det i praktiken att en familj på fyra nu får lägga drygt 1 600 kronor bara i ESTA-avgift för att åka till New York och titta på julskyltningen. Det motsvarar två luncher på Joe & The Juice. Eller ett halvt dygn på ett Bob W-hotell i Köpenhamn. Valet är ditt.”

New York är inte gratis och nu blir det ännu värre.

Perfect Weekend Guide: USA höjer avgifterna

• ESTA-avgift: Höjs från 21 till 40 USD den 30 september 2025.

• Gränsövergångsavgift (I-94): Höjs från 6 till 30 USD.

• EVUS (för kinesiska medborgare): Ny avgift på 30 USD.

• Visa Integrity Fee: Kommer senare, väntas bli 250 USD.

• Svenska reaktioner: Ticket och Vagabond rapporterar minskat USA-resande med 17–22 procent.

• Tips: Ansök om ESTA innan 30 september för att spara pengar.

Källa: CNN Travel, Federal Register, U.S. Customs and Border Protection (CBP), Fragomen.com, Travelmole.com, World Travel & Tourism Council, Ticket Privatresor, Vagabond