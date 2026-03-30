Rysk olja till Kuba när tanker släpps fram

Trots hot om höga strafftullar mot länder som bryter oljeblockaden, har Ryssland lovat leveranser av både olja och gas till Kuba.

Tog sig igenom blockaden

Idag kom det rapporter från bland andra New York Times om att den ryska oljetankern faktiskt tagit sig igenom den amerikanska kustbevakningens blockad, och räknas anlända i kubansk hamn under måndagsnatten.

Anatoly Kolodkin, som oljetankern heter, ägs av den ryska staten och transporterar uppskattningsvis 730 000 fat olja. Enligt Marine Traffic ligger fartyget just nu några mil utanför Kubas kust, slutdestinationen uppges vara hamnen i Matanzas.

”Kuba är färdigt”

Hur det kommer sig att den amerikanska kustbevakningen, som patrullerat vattnen runt Kuba sedan i början av året, inte fick order om att stoppa fartyget är oklart.

Vid frågan bekräftade Trump att han känner till oljefartyget-

“Jag sa till dem att om ett land vill skicka lite olja till Kuba just nu har jag inget problem med det. Oavsett om det är Ryssland eller inte.”

Men han tonade ner vinsten för landet.

“Det kommer inte att ha någon påverkan – Kuba är färdigt,” sade han. “De har en dåligt regim. De har ett mycket dåligt och korrupt ledarskap. Om de får en båt med olja spelar det ingen roll.”

Trump avfärdade påståenden om att det skulle gynna den ryske presidenten Vladimir Putin att låta tankern passera.

“Han förlorar en båtlast olja, det är allt”, sade Trump enligt CNN.