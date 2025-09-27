The Independent berättar om den allvarliga incidenten där två passagerarplan bara var några meter från att kollidera.
Två passagerarplan nära kollision: ”Öronbedövande dån”
Händelsen inträffade på en av landningsbanorna på flygplatsen Côte d’Azur i Nice i södra Frankrike förra helgen.
Det var sent på söndagskvällen som de båda passagerarplanen var en hårsmån från krasch.
Strök ovanför taket på det andra passagerarplanet
Det var en Nouvelair Airbus A320 som kom från Tunis som landade på fel landningsbana. Enligt uppgift på grund av dåliga väderförhållande, skriver brittiska Independent.
Flygplanet ska ha passerat bara 15 meter ovanför ett annat Airbus A320-plan från Easyjet, detta enligt Flightradar24 som tidningen refererar till.
Det sistnämnda passagerarplanet, från Easyjet, var nästan startklart för avgång när katastrofen höll på att inträffa.
Det andra planet landade säkert medan planet från Easyjet fick taxa tillbaka till gaten.
Passagerare om chocken: Motorerna dundrade
Detta är rutin vid sådana här allvarliga incidenter.
AVSN, som Independent också hänvisar till, rapporterar om att passagerarna ombord på Easyjets plan hörde ett ”öronbedövande dån” från motorerna på Nouvelairs passagerarplan när det passerade precis ovanför dem på den franska flygplatsen där de två landningsbanorna ligger tätt intill varandra.
Flygmyndigheter utreder nu händelsen.
Läs också: Medvetslös andrepilot och låst cockpit – panik i kabinen DagensPS
Läs mer: Piloter bländas – nytt säkerhetshot mot Europas flyg DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
