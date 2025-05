Trump ringer runt – nu ska "blodbadet stoppas" 

Världen

Strejker stoppar Finnair – tusentals resenärer drabbas igen

Nya strejker inom Finnair slår hårt mot flygtrafiken. I dag tvingas flygbolaget ställa in 80 avgångar och fler störningar kan vänta. Strejker inom flygbranschen fortsätter att orsaka problem för Finnair. Efter nya varsel tvingas bolaget nu ställa in fler avgångar. Tusentals drabbas av flygstrejken Under fredagen genomför Finlands luftfartsunion (IAU) nya strejker som slår hårt …